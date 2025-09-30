Antonio Lo Schiavo restituisce oltre 60mila euro al Consiglio regionale: «Risparmi dei calabresi, usiamoli bene»

- Advertisement -

REGGIO CALABRIA – Il consigliere regionale uscente Antonio Lo Schiavo, attualmente candidato capolista per Alleanza Verdi e Sinistra nella circoscrizione Calabria Centrale in vista delle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre, ha annunciato la restituzione di oltre 60mila euro al Consiglio regionale. La somma, esattamente 60.353,79 euro, proviene dai fondi assegnati al Gruppo misto per le spese di personale e per le spese di funzionamento relative agli anni 2024 e fino al 30 settembre 2025. Lo Schiavo, che in qualità di capogruppo avrebbe potuto impiegare tali fondi per contratti di collaborazione o acquisti, ha invece deciso di non utilizzarli e di restituirli.

«Sono soldi dei calabresi – scrive Lo Schiavo in un post pubblicato sui social – che mi auguro possano essere utilizzati per scopi utili alla collettività, pur nelle voci di bilancio in cui sono inseriti. Anche questo, per me, vuol dire aver servito le Istituzioni con disciplina e onore».

Nel dettaglio, queste le cifre restituite:

– 22.143,29 euro: residuo fondo spese di personale per l’anno 2024;

– 18.890,50 euro: residuo fondo spese di personale fino al 30 settembre 2025;

– 19.320,00 euro: spese di funzionamento non utilizzate;

Totale: 60.353,79 euro.