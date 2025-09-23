Anni di violenze sulla compagna: arrestato 33enne dopo l’ennesima aggressione davanti ai figli

- Advertisement -

BORGIA (CZ) – È finito con un arresto l’incubo di una donna di Borgia, vittima per anni di maltrattamenti da parte del compagno convivente. L’uomo, 33 anni, è stato fermato dai carabinieri dopo l’ennesima aggressione, avvenuta nei giorni scorsi, davanti ai figli minori. A lanciare l’allarme è stato proprio uno dei bambini, che ha chiamato il 112 chiedendo aiuto. All’arrivo dei militari, l’uomo è stato bloccato e successivamente arrestato.

Le indagini hanno fatto emergere un quadro di violenze fisiche e psicologiche ripetute nel tempo, protrattesi per circa quattro anni. Durante la perquisizione sono stati sequestrati una pistola e alcune munizioni regolarmente detenute. Il giudice ha disposto il divieto di avvicinamento alla donna, che nel frattempo è stata trasferita in una struttura protetta. Le indagini proseguono, e per l’uomo, come previsto dalla legge, vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.