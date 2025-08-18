HomeCalabria

Anni di paura, inseguimenti in auto e chiamate anonime: arrestato 60enne per stalking

La vittima, una 50enne, ha trovato il coraggio di denunciare ai carabinieri la spirale di molestie e minacce che da tempo la costringeva a vivere in un clima di costante terrore

M.G.
Scritto da M.G.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

MELITO PORTO SALVO (RC) – Un incubo durato mesi, fatto di pedinamenti, squilli anonimi e inseguimenti in auto, è finito grazie all’intervento dei Carabinieri della Stazione di Melito Porto Salvo nel reggino. I militari hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, emessa dall’Autorità Giudiziaria nei confronti di un 60enne del posto.

La vittima, una 50enne, ha trovato il coraggio di denunciare la spirale di molestie e minacce che da tempo la costringeva a vivere in un clima di costante terrore. Chiamate ossessive, pedinamenti quotidiani e persino inseguimenti con un furgone – che in più di un’occasione avrebbero potuto provocare gravi conseguenze – avevano trasformato la sua quotidianità in un incubo. Il racconto della donna, suffragato dalle indagini dei Carabinieri, ha rivelato una serie di episodi di inquietante gravità: decine di telefonate al giorno, spesso da numero anonimo, insistenza anche nei confronti del marito e un episodio in cui la vittima è stata costretta a rifugiarsi in un esercizio pubblico pur di sottrarsi al suo persecutore. Proprio le immagini della videosorveglianza hanno confermato la veridicità dei fatti.

Stremata e segnata anche da attacchi di panico, la donna ha spesso dovuto ricorrere a farmaci ansiolitici pur di affrontare la sua giornata. Alla fine, esasperata, si è rivolta ai Carabinieri che hanno immediatamente attivato l’attività investigativa, culminata nell’arresto del presunto stalker.

L’Arma dei Carabinieri continua a mantenere alta l’attenzione verso le persone in condizioni di particolare vulnerabilità, rinnovando il proprio impegno nel contrasto agli atti persecutori e alla violenza di genere. Allo stesso tempo porta avanti una costante opera di sensibilizzazione, invitando chiunque si trovi in situazioni di disagio o minaccia a rivolgersi senza esitazione alla Stazione Carabinieri più vicina. Va ricordato che i fatti sono tuttora oggetto di indagine e che la persona arrestata deve essere considerata innocente fino a sentenza definitiva di condanna.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Spiaggia

Partorisce in spiaggia e rinuncia alla bimba. Il Garante per l’infanzia della Calabria “non...

Calabria
REGGIO CALABRIA -  "In casi come questo, non c'è spazio per il giudizio morale. Quello che conta, oggi, è che la neonata sia stata...

Nuovo sbarco di migranti in Calabria: in 30 arrivati a Rocella Jonica, tra loro...

Calabria
ROCCELLA JONICA (RC) - Nuovo sbarco di migranti in Calabria. Sono stati soccorsi dalla Guardia Costiera e poi fatti sbarcare nel porto delle Grazie...

Luca Ward incanta Altomonte: un’affascinante traversata in mare tra mondi diversi ed una sola...

Provincia
ALTOMONTE (CS) - Una marea di applausi ieri sera ad Altomonte per Luca Ward, il celebre attore e doppiatore che sul palco del teatro...

Rossano, incendiato un motociclo. Le fiamme minacciano di estendersi anche ad un’abitazione

Ionio
CORIGLIANO - ROSSANO (CS) - In piena notte, lungo via Vivaldi, nello scaldo di Rossano, un motorino parcheggiato è stato avvolto dalle fiamme. L’incendio...
Minox

Tornano al lavoro gli operai della Minox in Puglia e Calabria dopo 56 giorni...

Calabria
MINERVINO MURGE (BT) - Il rumore di macchinari, le maglie bagnate dal sudore e il sorriso di chi sa di avercela fatta: sono tornati...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37004Area Urbana22253Provincia19748Italia7995Sport3844Tirreno2889Università1449
-->
M.G.
Altri Articoli di M.G.

Leggi ancora

Calabria

Nuovo sbarco di migranti in Calabria: in 30 arrivati a Rocella...

ROCCELLA JONICA (RC) - Nuovo sbarco di migranti in Calabria. Sono stati soccorsi dalla Guardia Costiera e poi fatti sbarcare nel porto delle Grazie...
Ionio

Rossano, incendiato un motociclo. Le fiamme minacciano di estendersi anche ad...

CORIGLIANO - ROSSANO (CS) - In piena notte, lungo via Vivaldi, nello scaldo di Rossano, un motorino parcheggiato è stato avvolto dalle fiamme. L’incendio...
Minox
Calabria

Tornano al lavoro gli operai della Minox in Puglia e Calabria...

MINERVINO MURGE (BT) - Il rumore di macchinari, le maglie bagnate dal sudore e il sorriso di chi sa di avercela fatta: sono tornati...
Provincia

10eLotto: vinti 20mila euro a San Giovanni in Fiore in via...

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) - Calabria fortunata con il Lotto in particolare con il 10eLotto il moltiplicatore basato sul principio dell'estrazione casuale tra 90...
volante-polizia
Calabria

Era ai domiciliari ma passeggiava in strada con alcuni familiari. Arrestato...

GIOIA TAURO (RC) - Era sottoposto al regime degli arresti domiciliari, ma durante un controllo da parte della polizia, è stato sorpreso lungo un...
Provincia

Bisignano: giovedì alle 21:00 l’inaugurazione della statua di Sant’Umile in un...

BISIGNANO (CS) - Giovedì 21 agosto, alle ore 21:00 verrà inaugurata la statua di Sant'Umile di Bisignano. L'opera sarà posta in un giardino del...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA