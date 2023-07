Anna Laura Orrico è la nuova coordinatrice del Movimento 5 Stelle Calabria

RENDE – “Sarò la nuova coordinatrice del MoVimento 5 Stelle Calabria”. E’ quanto annuncia la parlamentare cosentina in un post pubblicato sulla propria pagina facebook. “Una designazione – scrive Orrico – che avverto come una responsabilità per le sfide che si dovranno affrontare in giro per la Calabria ma anche come una soddisfazione per il riconoscimento attribuito al mio operato. Ringrazio il presidente Giuseppe Conte ed i colleghi per la fiducia accordatami che spero di ripagare con impegno e dedizione”.

“A me, ed alla squadra di coordinatori locali che è stata varata – cui va il mio più sincero in bocca al lupo –, il compito di rafforzare la presenza del Movimento sui territori, includere le forze sane presenti nella società civile, – afferma Orrico – migliorare il dialogo fra le persone e le istituzioni. Ci dovremo adoperare per costruire un gruppo di cittadine e cittadini espressione di una politica alta ed altra a latitudini difficili che scelga sempre e comunque di agire per il bene comune valorizzando la partecipazione attiva. Ci vediamo nelle strade e per le piazze”.