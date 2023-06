Ancora un tragico incidente in campagna, morto un agricoltore di 64 anni

CROTONE – Ha perso la vita in un tragico incidente mentre lavorava in campagna, Salvatore Favaro, agricoltore di 64 anni. La tragedia è avvenuta ieri sera a Savelli, nel Crotonese. L’uomo secondo quanto emerso era alla guida di un trattore che, per cause in corso d’accertamento, si è ribaltato. Il 64enne è rimasto schiacciato. Lascia moglie e due figli. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

