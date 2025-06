Ancora un incidente sulla Statale 106: schianto tra due auto, una finisce contro un’abitazione

- Advertisement -

SELLIA MARINA (CZ) – Weekdend di sangue sulle strade calabresi. Dopo quello avvenuto sulla statale 106 nel Cosentino, un altro incidente si è verificato ieri sera nel Catanzarese. La squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catanzaro, distaccamento di Sellia Marina, è intervenuta nella notte appena trascorsa sulla Strada Statale 106, nel comune di Botricello, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture: una BMW e una Ford Fiesta.

A seguito dell’impatto, la BMW ha terminato la sua corsa contro il muro di un’abitazione. Il conducente della Ford Fiesta ha riportato ferite ed è stato prontamente soccorso dal personale sanitario del Suem 118, intervenuto sul posto. Illesi gli altri cinque occupanti delle due vetture coinvolte.

Il personale dei Vigili del Fuoco è intervenuto per la messa in sicurezza dei veicoli e del sito dell’incidente, al fine di prevenire ulteriori pericoli per la circolazione e l’incolumità pubblica. Sul posto anche i Carabinieri, cui sono affidati gli accertamenti di competenza per la ricostruzione della dinamica del sinistro, attualmente in corso.