Ancora un incidente mortale, auto si schianta in una galleria: deceduto il conducente

REGGIO CALABRIA – Mattinata di sangue sulle strade calabresi. Dopo l’incidente mortale avvenuto questa mattina tra Cirella e Diamante, in provincia di Cosenza, un altro tragico sinistro si è verificato sulla Statale 106 VarB tra Grotteria e Locri, nel reggino. Anche in questo caso purtroppo, una persona è deceduta.

Una sola vettura coinvolta, una Ford C-Max, il cui conducente per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo finendo la sua corsa contro l’ingresso della galleria Limbia. L’uomo alla guida dell’auto è morto a seguito dell’impatto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri per gli adempimenti di competenza, il personale sanitario del Suem118 e l’elisoccorso. Sono in corso le operazioni di soccorso e messa in sicurezza mentre il tratto interessato dal sinistro è stato chiuso al transito.