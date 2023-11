Ancora un blitz ‘Alto Impatto’: ritrovate armi e droga, due arresti in flagranza di reato

LAMEZIA TERME – E’ scattata anche nel territorio lametino l’operazione definita ad Alto Impatto dei carabinieri di Lamezia, con il supporto dei carabinieri dello Squadrone Cacciatori Calabria e del Nucleo Cinofili di Vibo Valentia, su tutto il territorio di competenza, con particolare riferimento alle zone di Nicastro e Sambiase. Il piano ha previsto l’esecuzione di una fitta serie di controlli nelle aree urbane di Lamezia Terme. I carabinieri hanno rinvenuto armi clandestine e droga procedendo all’arresto di due soggetti.

Lo spaccio in una palazzina

Nel primo caso i militari di Sambiase, insospettiti dal continuo via vai di soggetti da una palazzina, hanno localizzato un locale nel quale è stato sorpreso O.G., 25enne, in possesso di circa 450 gr. di marijuana, materiale per il confezionamento e 1 bilancino di precisione. SIl ragazzo è stato arrestato in flagranza e, su disposizione del pm di turno di Lamezia terme, condotto presso la propria abitazione.

Nella seconda attività è stato arrestato T.F., 39 enne, sorpreso in possesso di un’arma clandestina e del relativo munizionamento illecitamente posseduto. Grazie al supporto dell’unità cinofila, i carabinieri hanno rinvenuto una pistola Walter, mod. P38, cal. 9, con 77 cartucce del medesimo calibro, occultata all’interno di un casolare. Dopo una prima ispezione dell’arma, i militari hanno constatato che la matricola era stata punzonata e che i rispettivi meccanismi di funzionamento, nonché i congegni di mira dell’arma, risultavano perfettamente funzionanti e idonei all’offesa.

Le successive attività di ricerca consentivano, inoltre, di rinvenire 150 grammi di marijuana e 10 di hashish. Il gip del Tribunale di Lamezia Terme, sussistendo gravi indizi di colpevolezza in ordine ai prefigurati reati e specifiche esigenze cautelari, ha disposto nei confronti dell’uomo la misura cautelare della custodia in carcere.

Il bilancio dei numerosi posti di controllo è di oltre 50 gr. di marijuana, 10 gr. di hashish e 2 gr. di cocaina sequestrati, procedendo a segnalare alla Prefettura di Catanzaro 5 persone poiché trovate in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.

Un focus particolare è stato svolto al contrasto del lavoro irregolare, e i carabinieri del N.I.L (Nucleo Ispettorato del lavoro) hanno individuato due attività commerciali dove è stato accertato l’impiego di 4 dipendenti senza il previsto contratto di lavoro, procedendo ad elevare sanzioni amministrative per un totale di 16.000 euro e alla sospensione dell’attività imprenditoriale.