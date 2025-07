- Advertisement -

SAN MANGO D’AQUINO (CZ) – Riprenderanno domani le ricerche del dottor Antonio Blaganò, medico di 67 anni in servizio nella Guardia medica di Nocera Terinese, scomparso nella notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 luglio. Per tutto il giorno uomini del Soccorso Alpino, della Guardia di Finanza, Vigili del fuoco, Protezione civile, polizia locale e Carabinieri hanno battuto palmo a palmo le zone collinari tra Nocera Terinese e San Mango D’Aquino ma senza nessun esito.

Questa mattina era stata ritrovata l’auto del medico, una Fiat Seicento blu, targata GY185KS, rinvenuta all’alba di oggi abbandonata in una strada secondaria, nei pressi di San Mango d’Aquino. Stando al racconto dei familiari, il medico avrebbe lasciato nella postazione di servizio tutti i suoi effetti personali, compreso il cellulare, circostanza questa che desta particolare preoccupazione.

Anche il sindaco di San Mango D’Aquino, sin dalle prime ore della mattinata, ha seguito personalmente l’andamento delle operazioni di ricerca con il Comune rimasto in stretta collaborazione con quello di Nocera Terinese mentre l’Amministrazione comunale in costante contatto con la famiglia e con tutte le unità operative impegnate sul campo. L’appello a tutti è sempre quello della massima collaborazione. “Chiunque fosse in possesso di informazioni utili è pregato di contattare tempestivamente le autorità competenti“.