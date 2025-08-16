HomeCalabria

Ancora maltempo in Calabria, domani allerta gialla

Otto le regioni a rischio per la giornata di domani 17 agosto. Previsti rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

COSENZA – Meteo ancora ballerino anche per la giornata di domani. Le piogge non abbandonano la Calabria e si alterneranno ancora al sole e al vento. Dopo quelle arrivate nel giorno di Ferragosto, accompagnate anche da grandinate e quelle di oggi, che si sono abbattute dall’Alto Tirreno cosentino, specie e Praia a Mare fino al Pollino, per la provincia di Cosenza, torneranno a fare capolino su tutta la regione.

Sono previste, infatti, per la giornata di domani, domenica 17 agosto, condizini di instabilità come fa sapere il Dipartimento della Protezione Civile che ha decretato l’allerta gialla per otto regioni in Italia. Tra queste c’è anche la Calabria. Precipitazioni sparse, a prevalente carattere temporalesco, sono previste non solo sulla Calabria ma anche su Campania, Basilicata e Sicilia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. 

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Fondi alle università, arrivano 9,4 miliardi. Bernini: «Segnale concreto per studenti e docenti»

Italia
ROMA - Il ministro dell'Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, nei giorni scorsi ha firmato il decreto di assegnazione del Fondo di Finanziamento...
estate viaggi vacanze turisti

Estate 2025, vacanze sempre più care. Codacons «+30% rispetto al periodo pre-Covid»

Italia
ROMA – Le vacanze nel 2025 costano decisamente di più. A lanciare l’allarme è il Codacons, che ha messo a confronto i prezzi attuali...

Corigliano Rossano: criticità idriche in zona Fossa, addetti al lavoro per individuare il consumo...

Ionio
CORIGLIANO ROSSANO - Nei giorni vicino al Ferragosto criticità idriche hanno messo in difficoltà gli abitanti della località Fossa, nel Comune di Corigliano Rossano....
UNIVERSITa-INTELLIGENCE

A Soveria torna l’Università d’Estate sull’Intelligence: sicurezza e geopolitica nell’era dell’accelerazione

Università
SOVERIA MANNELLI (CZ) - Dal 4 al 6 settembre 2025, la Biblioteca "Michele Caligiuri" di Soveria Mannelli (Catanzaro) ospiterà la quinta edizione dell'Università d'Estate...

Paura per un incendio che minaccia villete a schiera, Vigili del fuoco al lavoro...

Calabria
CATANZARO - Paura nel pomeriggio di oggi nel quartiere S. Maria di Catanzaro per un incendio che sta minacciando una serie di villette a...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria36991Area Urbana22249Provincia19742Italia7992Sport3841Tirreno2888Università1449
-->
F.B.
Altri Articoli di F.B.

Leggi ancora

Italia

Fondi alle università, arrivano 9,4 miliardi. Bernini: «Segnale concreto per studenti...

ROMA - Il ministro dell'Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, nei giorni scorsi ha firmato il decreto di assegnazione del Fondo di Finanziamento...
Ionio

Corigliano Rossano: criticità idriche in zona Fossa, addetti al lavoro per...

CORIGLIANO ROSSANO - Nei giorni vicino al Ferragosto criticità idriche hanno messo in difficoltà gli abitanti della località Fossa, nel Comune di Corigliano Rossano....
Calabria

Paura per un incendio che minaccia villete a schiera, Vigili del...

CATANZARO - Paura nel pomeriggio di oggi nel quartiere S. Maria di Catanzaro per un incendio che sta minacciando una serie di villette a...
Marea Summer Festival
Tirreno

A Paola arriva il Marea Summer Festival, una serata tra musica,...

PAOLA (CS) - Domani, domenica 17 agosto, a partire dalle ore 18:30 Paola si prepara a diventare un grande palcoscenico di musica, danza, cucina...
Tirreno

Tragedia di Ferragosto sfiorata sulla spiaggia di Scalea, bambino di 4...

SCALEA (CS) - Nella giornata di ieri sulla spiaggia di Scalea, sull'Alto Tirreno cosentino, si è nella giornata di Ferragosto, si è sfiorata la...
Provincia

Festival Euromediterraneo di Altomonte, domani lo spettacolo di Luca Ward

ALTOMONTE (CS) - Domani, domenica 17 agosto, torna il grande teatro al Festival Euromediterraneo di Altomonte. Il teatro "Costantino Belluscio" si prepara ad accogliere...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA