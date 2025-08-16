Ancora maltempo in Calabria, domani allerta gialla

- Advertisement -

COSENZA – Meteo ancora ballerino anche per la giornata di domani. Le piogge non abbandonano la Calabria e si alterneranno ancora al sole e al vento. Dopo quelle arrivate nel giorno di Ferragosto, accompagnate anche da grandinate e quelle di oggi, che si sono abbattute dall’Alto Tirreno cosentino, specie e Praia a Mare fino al Pollino, per la provincia di Cosenza, torneranno a fare capolino su tutta la regione.

Sono previste, infatti, per la giornata di domani, domenica 17 agosto, condizini di instabilità come fa sapere il Dipartimento della Protezione Civile che ha decretato l’allerta gialla per otto regioni in Italia. Tra queste c’è anche la Calabria. Precipitazioni sparse, a prevalente carattere temporalesco, sono previste non solo sulla Calabria ma anche su Campania, Basilicata e Sicilia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.