SIDERNO (RC) – L’incidente si è verificato sulla Strada Statale 106 Var/B Jonica nel territorio del Comune di Siderno, in provincia di Reggio Calabria. Secondo le prime informazioni sarebbero due i veicoli coinvolti nel sinistro e ci sarebbe una persona rimasta ferita per la quale è atteso il trasferimento in ospedale in elisoccorso. Il traffico è momentaneamente bloccato.

In aggiornamento