Anche la Calabria in supporto dell’Emilia Romagna, domani pronte a partire 2 squadre di volontari

CATANZARO – Anche la Calabria sarà presente in Emilia Romagna per dare supporto alla popolazione colpita dalle alluvioni. A Mobilitarsi è la Federazione V.a.b. Calabria (Vigilanza Antincendi Boschivi e Protezione Civile), articolazione regionale dell’associazione di volontariato nazionale, pronta a dare sostegno alla popolazione colpita dalle alluvioni con due squadre miste composte da 4 volontari per squadra, in partenza per l’Emilia Romagna domani domenica 28 maggio.

A entrare in azione saranno le risorse umane messe a disposizione dalle associazioni affiliate: Odv ChiliPepperTeam Volontari Soccorritori della Protezione Civile, Odv Il Pellicano, Coordinamento regionale Gepa Reggio Calabria e Gruppo protezione civile San Domenico – Soriano Calabro.