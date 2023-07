Anche i Dem sui due moderni mezzi antincendio fermi a Rogliano e scoperti da QuiCosenza

COSENZA – QuiCosenza vi aveva parlato due giorni fa dei due modernissimi mezzi antincendio fermi in un magazzino di Calabria Verde nella sede di Rogliano e di fatto inutilizzati, mentre la Calabria veniva divorata dalle fiamme. Si tratta di moduli antincendio montati su moderni fuoristrada e acquistati e inaugurati ad aprile scorso. Calabria Verde aveva immediatamente replicato sottolineando (con tanto di foto e di uomini) che «nessun mezzo AIB è fermo» e che i due fuoristrada «rimpiazzeranno quelli già schierati».

Intanto questa mattina è intervenuta sulla vicenda anche la segreteria regionale del Partito democratico «La Calabria brucia, i calabresi perdono la vita tra le fiamme e due mezzi di ultimissima generazione, definiti “all’avanguardia” dal presidente Occhiuto e dall’assessore Gallo, solo un paio di mesi fa, vengono tenuti fermi in un hangar della sede di Calabria Verde, a Rogliano. L’impiego di questi mezzi avrebbe permesso di fronteggiare con più facilità le emergenze dovute ai devastanti incendi di questi giorni, proprio per la loro capacità di raggiungere aree impervie e di procedere con facilità alle operazioni di rifornimento acqua».

«Una mancanza di coordinamento e di programmazione – scrivono i DEM – che anche quest’anno ha ferito il patrimonio boschivo calabrese, causando purtroppo altri morti e ingentissime perdite per le attività economiche colpite. Il presidente Occhiuto prenda atto del fallimento della linea politica messa in atto per fronteggiare tale piaga e inizi fin da subito a programmare le dovute azioni di intervento per il futuro, utilizzando tutti gli strumenti a disposizione.»