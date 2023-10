Anche Catanzaro segue la linea di Cosenza: corso di Farmacia nel centro storico

CATANZARO – Dopo Cosenza, anche Catanzaro terrà il suo corso di Farmacia e Nutraceutica dell’Università Magna Graecia nel centro storico. Il sindaco Nicola Fiorita ha ricevuto la comunicazione dal Rettore uscente dell’ateneo, Giovambattista De Sarro, che lo ha anche informato del fatto che, a seguito del via libera da parte del Senato Accademico, le immatricolazioni al corso di laurea dell’ambito biomedico saranno aumentate fino a 150, con un incremento di cinquanta unità, e gli studenti del primo anno frequenteranno le lezioni nel cuore della città, nel polo didattico di via degli Eroi 1799, che già ospita le attività di Sociologia.

“Ho accolto con grande entusiasmo – ha detto il sindaco Fiorita – la scelta dell’organo decisionale dell’Ateneo, su proposta del professore Arturo Pujia, di investire sulla scuola di Farmacia ampliando il bacino di posti disponibili per le nuove iscrizioni e puntando sul centro storico come sede dei corsi. Si tratta di un ulteriore passo in avanti verso il rafforzamento del processo di integrazione dell’Università con la città, nel segno di una presenza sempre più tangibile della comunità studentesca e accademica che si allarga a tutto il territorio.

Una sfida che ha bisogno di un impegno congiunto per far sì che Catanzaro, attraverso il ricco capitale di conoscenze e competenze di cui dispone grazie all’Università, possa trarne slancio dal punto di vista sociale, culturale ed economico, guardando alle prospettive della produzione, dell’innovazione e della ricerca in campo scientifico e sanitario”.

“L’Università Magna Graecia – ha affermato, da parte sua, il Rettore De Sarro – ha inteso fare un ulteriore sforzo nella direzione di implementare l’offerta formativa legata alla storica scuola di Farmacia, con l’auspicio di aumentare il numero degli immatricolati, recependo la crescita delle richieste e, al contempo, dare nuovo seguito alla collaborazione pluriennale con l’Amministrazione comunale.

Dopo Sociologia e i corsi di alta formazione, ora si aggiungeranno anche le lezioni di Farmacia nei locali disponibili in via Eroi, a conferma della volontà dell’ateneo di mantenere e rafforzare il proprio ruolo di presidio culturale nel capoluogo di regione, contribuendo non solo alla crescita e alla formazione delle giovani menti ma anche alle scelte strategiche che riguardano lo sviluppo del territorio e le sue possibili vocazioni”.