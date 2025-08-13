HomeCalabria

Anche a Crotone arriva la “Culla per la Vita”: per accogliere e proteggere i neonati in difficoltà

Il Commissario straordinario dell’Asp di Crotone Calamai: “Iniziativa che testimonia responsabilità e civiltà”

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: 2 minuti
- Advertisement -

CROTONE – Dopo l’attivazione a Cosenza, anche Crotone si dota della cosiddetta “Culla per la Vita”, un luogo sicuro, sempre accessibile, dove ogni neonato possa ricevere immediata assistenza e cure, garantendo al contempo l’anonimato di chi lo affida. Con questo obiettivo, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone ha approvato l’istituzione di una “Culla per la Vita” presso l’Ospedale San Giovanni di Dio.

La struttura sarà collocata in un’area riservata e facilmente raggiungibile, dotata di termoculla riscaldata e sistemi di sicurezza attivi 24 ore su 24. Il servizio, gestito dal reparto di Neonatologia/Terapia Intensiva Neonatale in collaborazione con la Pediatria, permetterà di accogliere i neonati in condizioni di massima tutela e riservatezza, attivando immediatamente l’assistenza sanitaria necessaria.

Il progetto “Una Culla per la Vita”

Sollecitato al Commissario straordinario dell’Asp dal consigliere comunale del Comune di Crotone Marisa Luana Cavallo, nasce per offrire un’alternativa concreta e sicura alle madri in grave difficoltà, prevenendo gesti estremi di abbandono e assicurando ad ogni bambino una possibilità di vita e di protezione.

“Con l’attivazione della Culla per la Vita – afferma il Commissario Straordinario dell’ASP di Crotone Monica Calamai – intendiamo rafforzare il sistema di tutela dei minori e garantire alle madri in condizioni di fragilità uno strumento sicuro e rispettoso dell’anonimato. È un’iniziativa che testimonia responsabilità e civiltà, e che risponde a un preciso dovere istituzionale verso la comunità”.

Molinaro: terza “Culla per la Vita” prezioso presidio di amore e accoglienza

La Calabria fino a qualche mese fa era una delle cinque regioni dove non c’era la “Culla per la Vita”. Raccogliendo le sollecitazioni di un vasto mondo di associazioni che si occupano della vita nascente, nella seduta del Consiglio Regionale del 20 novembre 2024 avevo presentato uno specifico Ordine del Giorno (che si allega) “Culle per la vita: un’opportunità per le donne a tutela della vita” che fu approvato all’unanimità. E’ quanto dichiara il Consigliere Regionale di FdI Pietro Molinaro in occasione dell’annuncio anche nell’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone della Culla per la vita. Sono grato al commissario, dell’ASP di Crotone Monica Calamai. Per il servizio della “Culla per la Vita”. Dopo l’Ospedale dell’Annunziata di Cosenza e Giovanni Paolo II° di Lamezia a Crotone ci sarà quindi in Calabria una terza “Culla per la Vita”, un argine contro l’abbandono neonatale. Sono certo, che continuerà a diffondersi anche in altre strutture pubbliche e private. Prendersi cura della vita nascente, accoglierla ed amarla- conclude Molinaro – rappresenta un essenziale obiettivo, ancor più nelle situazioni di grande disagio e fragilità; una risposta generosa della nostra comunità che apre le porte anche all’adozione e all’affido.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Crisi idrica rubinetti a secco niente acqua

Crisi idrica, Tirreno cosentino quasi a secco. Proteste dei turisti, sindaci contro Sorical «subito...

Tirreno
COSENZA - La crisi idrica che attanaglia la Calabria sta portando gravi problematiche di approvvigionamento idrico non solo a Cosenza, ma negli ultimi giorni...

«Io e il mio cane al guinzaglio aggrediti da numerosi randagi sul lungomare: è...

Tirreno
AMANTEA (CS) - Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione giunta alla nostra redazione da parte di un residente di Amantea che riporta l'aggressione contro il...

Dramma a Cetraro, neonato morto dopo il parto. Indagano i carabinieri, sequestrate le cartelle...

Tirreno
CERTARO (CS) - Tragedia all'ospedale "Iannelli" di Cetraro dove un neonato è morto ieri mattina subito dopo essere venuto alla luce nel punto nascite...
Ospedale-Civile-dellAnnunziata-Cosenza siero botulino

Botulino, migliorano le condizioni dei pazienti all’Annunziata: 7 dimessi, 3 escono dalla terapia intensiva

Area Urbana
COSENZA - Si sta lentamente stabilizzando la situazione all'ospedale Annunziata di Cosenza in merito ai casi di botulino scoppiati negli scorsi giorni dopo che...

International Street Food, confermate le tappe di agosto in Calabria: annullati solo alcuni eventi

Calabria
PAOLA (CS) - Si svolgeranno regolarmente ad agosto le tappe dell'International street food a Tortora, Belvedere Marittimo, Catanzaro Lido, Cirò Marina, Falerna e Isola...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria36960Area Urbana22235Provincia19729Italia7983Sport3837Tirreno2869Università1446
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

carabinieri
Calabria

Carabiniere libero dal servizio sventa il furto di un’auto, arrestato un...

ROCCELLA IONICA (RC) - E' accaduto sul lungomare di Roccella Ionica e grazie all'intuito di un militare della Sezione Operativa di Roccella Ionica è...
Camera ardente Padre Fedele
Area Urbana

Padre Fedele: aperta la camera ardente, il sindaco Caruso proclama il...

COSENZA - Aperta questa mattina, nella cappella dell'Oasi Francescana, la Camera Ardente con il feretro di Padre Fedele. In un silenzioso e commosso via...
polizia vibo
Calabria

Minaccia di “tagliare la gola” ai poliziotti: arrestato 34enne in un’area...

REGGIO CALABRIA - Momenti di tensione nella zona nord di Reggio Calabria, dove un cittadino marocchino di 34 anni, senza fissa dimora e con...
padre fedele (1)
Area Urbana

Padre Fedele: un’ondata di cordoglio per la scomparsa del “monaco ultrà”,...

COSENZA - Tra i primi a ricordare Padre Fedele è Sergio Crocco, presidente dell'associazione intitolata a Piero Romeo. "Abbiamo perso Padre Fedele. Cosenza ha...
Area Urbana

Padre Fedele: la camera ardente all’Oasi Francescana, domani i funerali nel...

COSENZA - La città si prepara a dare l'ultimo saluto a Padre Fedele Bisceglia, morto nella notte all'età di 87 anni, mentre era ricoverato...
Padre Fedele e Berraou
Area Urbana

Padre Fedele, dolore della comunità islamica «fratellanza, rispetto e collaborazione autentica»

COSENZA - "Padre Fedele è stato per decenni un punto di riferimento spirituale, sociale e umano, non solo per la comunità cristiana, ma anche...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA