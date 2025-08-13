Anche a Crotone arriva la “Culla per la Vita”: per accogliere e proteggere i neonati in difficoltà

- Advertisement -

CROTONE – Dopo l’attivazione a Cosenza, anche Crotone si dota della cosiddetta “Culla per la Vita”, un luogo sicuro, sempre accessibile, dove ogni neonato possa ricevere immediata assistenza e cure, garantendo al contempo l’anonimato di chi lo affida. Con questo obiettivo, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone ha approvato l’istituzione di una “Culla per la Vita” presso l’Ospedale San Giovanni di Dio.

La struttura sarà collocata in un’area riservata e facilmente raggiungibile, dotata di termoculla riscaldata e sistemi di sicurezza attivi 24 ore su 24. Il servizio, gestito dal reparto di Neonatologia/Terapia Intensiva Neonatale in collaborazione con la Pediatria, permetterà di accogliere i neonati in condizioni di massima tutela e riservatezza, attivando immediatamente l’assistenza sanitaria necessaria.

Il progetto “Una Culla per la Vita”

Sollecitato al Commissario straordinario dell’Asp dal consigliere comunale del Comune di Crotone Marisa Luana Cavallo, nasce per offrire un’alternativa concreta e sicura alle madri in grave difficoltà, prevenendo gesti estremi di abbandono e assicurando ad ogni bambino una possibilità di vita e di protezione.

“Con l’attivazione della Culla per la Vita – afferma il Commissario Straordinario dell’ASP di Crotone Monica Calamai – intendiamo rafforzare il sistema di tutela dei minori e garantire alle madri in condizioni di fragilità uno strumento sicuro e rispettoso dell’anonimato. È un’iniziativa che testimonia responsabilità e civiltà, e che risponde a un preciso dovere istituzionale verso la comunità”.

Molinaro: terza “Culla per la Vita” prezioso presidio di amore e accoglienza

La Calabria fino a qualche mese fa era una delle cinque regioni dove non c’era la “Culla per la Vita”. Raccogliendo le sollecitazioni di un vasto mondo di associazioni che si occupano della vita nascente, nella seduta del Consiglio Regionale del 20 novembre 2024 avevo presentato uno specifico Ordine del Giorno (che si allega) “Culle per la vita: un’opportunità per le donne a tutela della vita” che fu approvato all’unanimità. E’ quanto dichiara il Consigliere Regionale di FdI Pietro Molinaro in occasione dell’annuncio anche nell’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone della Culla per la vita. Sono grato al commissario, dell’ASP di Crotone Monica Calamai. Per il servizio della “Culla per la Vita”. Dopo l’Ospedale dell’Annunziata di Cosenza e Giovanni Paolo II° di Lamezia a Crotone ci sarà quindi in Calabria una terza “Culla per la Vita”, un argine contro l’abbandono neonatale. Sono certo, che continuerà a diffondersi anche in altre strutture pubbliche e private. Prendersi cura della vita nascente, accoglierla ed amarla- conclude Molinaro – rappresenta un essenziale obiettivo, ancor più nelle situazioni di grande disagio e fragilità; una risposta generosa della nostra comunità che apre le porte anche all’adozione e all’affido.