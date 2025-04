Anas riapre il tratto della Statale 18 Tirrena inferiore, chiuso dallo scorso marzo per caduta massi

VIBO VALENTIA – Nel rispetto delle tempistiche, a 15 giorni dall’avvio dei lavori in urgenza, Anas ha ripristinato a senso unico alternato la circolazione riaprendo al traffico la SS 18 ‘Tirrena Inferiore’ nel territorio comunale di Vibo Valentia, chiusa lo scorso 27 marzo a seguito di un importante fenomeno di caduta di massi sulla carreggiata.

Le attività, avviate nell’immediato da Anas in regime di urgenza per un importo di circa 600 mila euro, sono state completate nel rispetto del cronoprogramma annunciato nel corso della riunione in Prefettura a Vibo Valentia. La riapertura si è resa possibile dopo la conclusione dei primi interventi di mitigazione del rischio del versante, consistiti nel disgaggio dei massi instabili e nell’installazione di reti corticali a ‘imbracamento‘ dei massi ciclopici prima della loro demolizione controllata. Proseguiranno le operazioni di installazione delle reti necessarie alla totale riapertura al traffico.