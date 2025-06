Ambulanza con a bordo un paziente si ribalta su A2: tre feriti, uno è grave

- Advertisement -

VINO VALENTIA – A causa di un incidente autonomo di una ambulanza che si è ribaltata su strada, il traffico è temporaneamente rallentato, per chi viaggia in direzione Salerno, lungo l’A2 “Autostrada del Mediterraneo” al km 255, tra Vazzano e S. Onofrio, in provincia di Vibo Valentia. A bordo del mezzo un paziente. Sono tre i feriti: uno in condizioni più gravi è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Catanzaro, mentre gli altri due sono stati assistiti da mezzi provenienti da Vibo Valentia.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.