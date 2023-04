Ambiente, Antoniozzi: sosteniamo l’impegno della Regione

COSENZA – “Sosteniamo l’impegno della Regione per la depurazione e il mare pulito, peraltro partito già con largo anticipo rispetto alla stagione estiva”. Lo afferma Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

“Siamo fiduciosi – prosegue – che quest’anno la situazione possa migliorare ulteriormente, specialmente nell’area più critica che è quella del Tirreno cosentino. Per arrivare a un mare completamente pulito ci vorrà tempo e ci vorrà la collaborazione dei comuni che vanno aiutati ma che devono esercitare al massimo i loro compiti. Importante anche l’impegno delle Procure per sanzionare duramente chi viola la legge. La Regione sta lavorando in direzione di un monitoraggio attento che ha già dato buoni frutti lo scorso anno”.

“Dobbiamo capire – conclude Antoniozzi – che si interviene su territori dove l’abusivismo edilizio ha avuto la meglio con lunghi e infruttuosi periodi di commissariamento che non hanno portato risultati”.