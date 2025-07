Alta Velocità in Calabria, Minasi rassicura: «Arriverà fino a Reggio, è obiettivo di Salvini»

- Advertisement -

REGGIO CALABRIA – «Ho letto quanto dichiarato dal prof. Francesco Russo in merito all’Alta Velocità e mi sento di tranquillizzare lui e i calabresi sull’allarme da lui lanciato. Conosco peraltro e apprezzo la competenza del professore, con il quale abbiamo anche avuto modo di confrontarci proprio sul progetto AV. Quanto da lui riferito, tuttavia, non trova fondamento nelle precise intenzioni e nelle azioni programmatiche del Ministero retto da Matteo Salvini». Così la Senatrice della Lega, Tilde Minasi, che con una nota risponde all’intervista rilasciata dal docente dell’Università Mediterranea sulla AV Salerno-Reggio Calabria.

«Le mappe contenute nel regolamento UE 2024/1679 – continua la Senatrice – forniscono una fotografia della rete trans-europea dei trasporti (TEN-T) e degli interventi in corso di realizzazione al momento dell’adozione dello stesso regolamento. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, attraverso lo stesso Ministro Salvini, ha confermato più volte l’obiettivo di far arrivare l’Alta velocità a Reggio Calabria, così da ridurre al minimo i tempi di percorrenza da Reggio a Roma, compatibilmente con la sostenibilità economica e trasportistica degli investimenti.

Questo obiettivo – prosegue Minasi – trova conferma, da ultimo, nell’accordo di programma tra MIT, MEF, le Regioni, RFI, ANAS e la società Stretto di Messina, firmato la settimana scorsa, che contiene uno specifico impegno di RFI al completamento della tratta da Gioia Tauro a Reggio, al fine di garantire una capacità adeguata ai livelli di traffico posti a base del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina.

D’altronde – sottolinea la Senatrice – proprio il Ponte non potrebbe trovare la sua piena realizzazione, come Infrastruttura strategica per il Sud e l’Italia, senza i collegamenti veloci sulla terraferma. L’opera, di cui lo stesso professore è acceso sostenitore, sarà essa stessa un attrattore di altri investimenti infrastrutturali in Calabria e Sicilia, dunque, dati i tempi previsti per la sua realizzazione, non sarebbe assolutamente ammissibile e immaginabile che per l’AV Sa-Rc si possa attendere addirittura fino al 2050.

E’ chiaro – dice ancora – che siamo ancora indietro, e non certo per causa di questo governo, ma di chi ci ha preceduto e che, devo rilevare, apparteneva all’area di riferimento dello stesso professore Russo, che è stato anche Assessore ai Trasporti della Regione con il centrosinistra. Purtroppo finora chi appunto ha governato prima di noi non aveva prodotto nulla in tema di AV al Sud, dunque siamo dovuti ripartire quasi da zero, anche con le progettazioni. Che, una volta finite, saranno nell’accordo di programma con RFI e porteranno finalmente ai risultati attesi. In ogni caso – conclude Minasi – io stessa continuerò a vigilare perché gli investimenti e le progettazioni promesse o in corso siano rispettate. L’interesse è comune, ed è quello di modernizzare il nostro Sud, la Calabria e la Sicilia. E non consentiremo che si lavori in direzione diversa».