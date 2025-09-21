HomeCalabria

Alta Velocità e grandi opere, Minasi: «Calabria prima regione per investimenti ferroviari»

«Dal raddoppio della galleria Santomarco sulla Paola–Cosenza che vale circa 1,6 miliardi di euro al Ponte Sullo Stretto, la Calabria non rimane ai margini», dichiara la senatrice calabrese

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: 1 minuti
CATANZARO – «Quasi 300 miliardi per far muovere l’Italia su ferro tra 2026 e 2033: è la fotografia che emerge dal report del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In questo quadro la Calabria risulta la prima regione per investimenti complessivi con 34,5 miliardi, davanti a Piemonte, Lombardia, Sicilia, Campania e Lazio». A dirlo è la senatrice Tilde Minasi (Lega), membro della Commissione Lavori pubblici e Infrastrutture del Senato.

«Nel perimetro regionale il baricentro è l’AV/AC Salerno–Reggio Calabria — continua — con interventi cardine che stanno passando dalla carta ai cantieri. Il raddoppio della galleria Santomarco sulla Paola–Cosenza vale circa 1,6 miliardi di euro: un’opera decisiva per ridurre i tempi di percorrenza, aumentare capacità e sicurezza e connettere stabilmente la Calabria ai flussi nazionali ed europei.

Sono numeri – afferma – che dicono una cosa semplice: la Calabria è dentro la strategia, non ai margini. Parliamo di programmazione, risorse e cantieri: l’Alta Velocità fino a Reggio e i grandi interventi sulla rete sono la condizione per lavoro, impresa e competitività dei territori. È una direzione – prosegue – del Governo e del Ministro Salvini, riconosciuta anche sul piano internazionale: il Fondo Monetario Internazionale ha evidenziato, infatti, la spinta degli investimenti ferroviari — anche legati al PNRR — sul potenziamento della rete.

E le ferrovie – sottolinea –  sono solo uno degli asset su cui stiamo lavorando. Il Governo sta operando per rendere le infrastrutture del Paese moderne, interconnesse e sicure, trasformando impegni in risultati. Da senatrice calabrese – conclude – lo ribadisco con forza: il Ponte sullo Stretto, in sinergia con l’Alta Velocità, è l’emblema di questa visione, l’architrave di un sistema che unisce, accelera e apre nuove opportunità per il Sud e per l’intera Italia».

