- Advertisement -

REGGIO CALABRIA – Gli impianti elettrici e quelli idrici non a norma e senza certificato di conformità, assenza di collaudo degli ascensori, occupazione abusiva degli immobili con lavori di suddivisione interna e allacci abusivi agli impianti elettrici, idrici e fognari, non esistendo allacci ufficiali alla rete di fornitura dell’energia elettrica, alla rete idrica e alla rete di smaltimento dei rifiuti solidi urbani comunali. Ed ancora assenza di numerosi infissi esterni ed interni oltre ad un aggravamento della situazione igienico – sanitaria dei luoghi richiedendo espressamente l’intervento sindacale.

Queste alcune delle motivazioni che hanno spinto il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ad emettere un’ordinanza di sgombero per 110 case popolari nel quartiere di Arghillá e oggetto di occupazioni abusive nell’anno 2007 per le quali, all’epoca, furono state attivate dall’ATERP e dal Comando di Polizia Municipale le procedure di diffida e di denuncia all’A.G.

Per come risulta agli atti, l’Aterp, nell’anno 2014, aveva effettuato una verifica sugli alloggi rilevando gravi problematiche riguardanti principalmente gli impianti elettrici delle abitazioni e delle parti comuni, gli impianti ascensore oltre all’assenza di numerosi infissi esterni ed interni. Un anno dopo, con apposita delibera, l’Aterp aveva approvato un progetto esecutivo per i lavori di ripristino dell’immobile e trasmesso alla Regione Calabria per la richiesta di finanziamento.

Ad oggi, si legge ancora nell’ordinanza, non risulta che tali lavori siano stati finanziati e, dalla corrispondenza in atti viene evidenziato che, in assenza delle certificazioni degli impianti e del certificato di agibilità, gli alloggi non possono essere oggetto di regolarizzazione del rapporto locativo anche nell’eventualità che l’occupazione. Tradotto in soldoni gli appartamenti vanno sgomberati perchè inagibili. Sgombero di cui si dovrà occupare la Polizia Locale del Comune di Reggio Calabria con il supporto dell’Ente proprietario e delle Forze di Pubblica Sicurezza che dovranno raccordarsi con gli Uffici di Prefettura ed altresì con l’ausilio dei Servizi Sociali.