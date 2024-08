Allerta meteo gialla, in arrivo piogge e temporali anche in Calabria

ROMA – Maltempo in arrivo sulle regioni centrali e meridionali: l’alta pressione presente sull’Italia tenderà nelle prossime ore ad indebolirsi determinando una situazione di instabilità, soprattutto nelle zone interne e montuose. Sulla base delle previsioni disponibili il Dipartimento della Protezione Civile ha dunque emesso un’allerta meteo che prevede, a partire dalla mattinata di martedì piogge e temporali – che localmente potranno essere anche molto intense e accompagnate da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento – su Umbria, zone interne del Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, specie settori centro-settentrionali, Basilicata, Calabria e Sicilia. In considerazione dei fenomeni previsti, il Dipartimento ha valutato una allerta gialla per 10 regioni.

