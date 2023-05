Allerta arancione in Calabria: annullata la processione della Madonna di Capocolonna

CROTONE – Il maltempo continua a imperversare anche in Calabria con un nuovo ciclone africano in arrivo e un allerta meteo arancione diramata per domani. E’ stata annullata la tradizionale processione della Madonna di Capocolonna prevista per la notte di sabato 20 maggio a Crotone. Il bollettino diramato dalla Protezione civile calabrese riguarderà l’intera giornata di sabato, non lasciando altra scelta considerato che al pellegrinaggio partecipano migliaia di persone che percorrono i 12 km tra Crotone e Capocolonna su una strada buia e con numerosi tratti dissestati.

Nel bollettino è indicato che “sono possibili inoltre fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti con conseguenze rilevanti. Sono possibili fenomeni di esondazione in corrispondenza dei fiumi con bacino idrografico di rilevanti dimensioni”.

La decisione era stata annunciata già mattinata dall’arcivescovo di Crotone, monsignor Angelo Panzetta che, a seguito di una riunione, aveva diffuso una nota nella quale si spiegava che “in caso di emanazione di allerta arancione per la sola giornata di sabato 20 maggio, la tradizionale processione notturna a Capocolonna non avrà luogo. In tal caso sarà possibile venerare, nella giornata di domenica 21 maggio, il ‘Quadricello’ della Madonna nel Santuario di Capocolonna mantenendo, laddove le condizioni meteo lo consentano, la tradizionale ‘processione del rientro’ dal porto alla Basilica Cattedrale nella serata di domenica 21 maggio”.

Il vescovo nella sua nota ha anche puntualizzato che nel caso l’allerta arancione perduri per l’intero fine settimana il pellegrinaggio – sia quello di andata che quello di rientro – sarà rinviato al 27/28 maggio prossimi. Per questo bisognerà attendere domani il bollettino meteo della Protezione civile.

Nel frattempo il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, ha convocato il centro operativo comunale per le emergenze che per decidere anche sulle iniziative collaterali legate alla festa.