Alle 2:00 di stanotte lancette avanti: si torna all’ora legale. Guadagneremo un’ora di luce in più

- Advertisement -

COSENZA – Da una settimana siamo entrati in primavera e, come sempre avviene nell’ultima settimana di marzo, torna anche l’ora legale per sfruttare al massimo la luce naturale. Alle 02.00 di questa notte dovremo spostare le lancette avanti di un’ora. Si dormirà un’ora in meno ma, in compenso, le giornate saranno più lunghe, anche se per molti significa anche un piccolo sacrificio in termini di adattamento del ritmo biologico. L’ora solare tornerà come sempre nella notte fra sabato 25 e domenica 26 ottobre, quando alle ore 3:00 l’orologio andrà spostato un’ora indietro. L’ora legale è una convenzione di oltre un secolo fa ed adottata da tutti i paesi dell’Unione Europea.

Introdotta per la prima volta durante la Prima Guerra Mondiale, l’ora legale ha come obiettivo principale quello di sfruttare al meglio la luce solare durante i mesi più caldi dell’anno avere più luce naturale nelle ore serali, riducendo così il consumo di energia elettrica. L’Unione Europea aveva proposto di abolire il cambio d’ora, lasciando ai singoli Stati la decisione su quale fuso adottare in modo permanente, ma per ora non è stata presa una decisione definitiva.

Ora legale: vantaggi e abolizione del cambio

L’adozione dell’ora legale porta con sé numerosi benefici a partire dal risparmio energetico: grazie all’aumento delle ore di luce naturale, si riduce il consumo di energia elettrica per l’illuminazione (secondo i dati di Terna oltre i 55 milioni di euro). Le giornate più lunghe favoriscono il buonumore e la possibilità di dedicarsi a sport e attività all’aria aperta. Le ore di luce in più favoriscono anche il commercio, la ristorazione e il settore turistico con più persone che escono e si intrattengono fuori casa.

Ad ottobre dello scorso anno, un gruppo di oltre cento eurodeputati e proveniente da ogni schieramento politico, in una lettera promossa dal popolare irlandese Seán Kelly e indirizzata alla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen aveva chiesto di porre fine alla pratica obsoleta del cambio tra ora legale e ora solare poiché “il cambiamento ha effetti negativi sulla salute fisica e mentale”.

Nella missiva si leggeva che “diversi studi hanno dimostrato che il cambio dell’ora può avere un impatto negativo su infarti e ictus e portare a un picco di incidenti stradali. Inoltre, i vantaggi in termini di risparmio energetico che un tempo giustificavano la pratica sono notevolmente diminuiti nei tempi moderni e, di fatto, il cambiamento potrebbe persino comportare un aumento del consumo di energia durante i mesi invernali”

“L’abolizione del cambio dell’ora è anche in linea con l’impegno dell’Ue per la semplificazione, la riduzione di oneri inutili per i cittadini e la semplificazione della vita quotidiana in tutta l’Unione. Siamo certi che la Commissione possa sfruttare lo slancio già raggiunto e vi esortiamo a garantire che la questione venga reintrodotta nel prossimo mandato. L’abolizione del cambio dell’ora sarà una mossa pratica e popolare che apporterà notevoli benefici ai cittadini di tutta Europa”, concludeva la missiva.