Allarme su un serpente di due metri, è caccia al pitone bianco

SERRA SAN BRUNO (VV) – Tramite un post pubblicato su Facebook, il sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari, ha lanciato l’allarme dopo quanto accaduto nella giornata di ieri in Via Giacomo Matteotti, dove è stato avvistato un pitone. Si tratta di un esemplare albino, innocuo, non velenoso, che non sarebbe pericoloso per l’uomo, avvistato ieri intorno alle 15.30. Scattato l’allarme sul posto si sono recati i vigili del fuoco ma non sono riusciti ad individuare il rettile. Il primo cittadino invita a “prestare la massima attenzione” e a “segnalare eventuali avvistamenti alle autorità”. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i militari forestali.

