«Allarme ambientale? Il fiume Crocchio riversa nel mare acqua nera»

CATANZARO – Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione alla nostra redazione di Francesca Stanizzi sulla condizione del Fiume Crocchio.

“Alle ore 14,40 di oggi, Domenica 19 Novembre 2023, il fiume Crocchio sfocia in mare acqua totalmente nera. Fra Cropani e Botricello. Gli organi preposti devono intervenire per capire le ragioni. Una vastissima area del mare a sinistra e destra della foce si presenta totalmente nera, nell’aria inoltre si avverte uno strano odore. Anche la grande massa d’acqua fluviale prima della foce si presenta nera, invadendo tutte le anse. Occorre capire le cause ed eventualmente intervenire, se si tratta di inquinamento. Un ruolo costruttivo potrebbero svolgerlo anche le tante associazioni presenti sul territorio. Intanto l’acqua nera continua incessante a riversarsi nel mare”.