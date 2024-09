Allacci abusivi alla rete Enel, alimentavano food trucks per la vendita di generi alimentari

REGGIO CALABRIA – Operazione di controllo questa mattina, in Piazza Botteghelle a Reggio Calabria, dei carabinieri per prevenire e contrastare, in occasione delle Festività Mariane che si stanno svolgendo nella città dello Stretto.

Durante l’attività di controllo, effettuata in collaborazione con i tecnici dell’ENEL, i militari hanno scoperto che erano state divelte alcune cassette di derivazione e realizzati allacci abusivi alla rete elettrica. Tali allacci servivano per alimentare due food trucks adibiti alla vendita di generi alimentari.

In seguito ai controlli, un soggetto con precedenti di polizia è stato denunciato ed è accusato di aver gestito gli allacci abusivi che hanno permesso ai veicoli di vendere prodotti alimentari senza rispettare le normative di sicurezza e gli obblighi fiscali.