Alla guida sull’A2 dopo aver assunto cannabinoidi: denunciato e patente ritirata

VAZZANO (VV) – Nel corso dei servizi di pattugliamento e vigilanza stradale sull’autostrada A2 del Mediterraneo, giovedì 1 agosto, nei pressi dello svincolo di Vazzano (Vibo Valentia), l’attenzione dei poliziotti della Sezione Polizia Stradale di Vibo Valentia veniva richiamata da un veicolo che procedeva a zig zag.

Stante il particolare contesto e il consistente traffico, gli agenti procedevano all’immediato fermo del veicolo. La persona, che si rivelava particolarmente nervosa, veniva trovata in possesso di una sostanza di tipo hashish di modica quantità, per uso personale, che veniva prontamente sequestrata. Nel contempo, su richiesta degli operatori, giungeva sul posto anche personale del 118, in quanto la persona si rivelava particolarmente aggressiva con segni di escandescenza.

Trasferito presso l’ospedale Iazzolino di Vibo Valentia, dalle analisi è risultato essere anche positivo ai cannabinoidi, cosicché veniva deferito alla Procura della Repubblica per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti, mentre la patente di guida veniva ritirata per effetto delle disposizioni sulla normativa degli stupefacenti, per le quali è prevista la sospensione fino a tre anni. Il procedimento, allo stato, è ancora nella fase delle indagini preliminari.