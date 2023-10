Alla guida sotto l’effetto di alcol: due conducenti positivi, uno era neopatentato

VIBO VALENTIA – In vista della “giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada”, che si svolgerà il prossimo 19 novembre, la Polizia di Stato ha organizzato, a livello nazionale, nei mesi di ottobre e novembre servizi di controllo mirati per a prevenire e contrastare la guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti o sotto l’effetto di alcol.

Proprio a tale riguardo, la Polizia Stradale di Vibo, nell’ultimo fine settimana, tra sabato e domenica notte, ha predisposto un servizio straordinario con l’impiego di 3 pattuglie, a cui hanno preso parte anche un equipaggio delle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura e un Medico della Polizia di stato, a bordo di un Ufficio Mobile.

Nel quadro delle attività compiute sono stati controllati 55 veicoli e 130 persone, di cui 2 conducenti sono risultati positivi all’ alcol test; uno di essi era neopatentato.

Alle contestazioni, in un caso è seguito il ritiro della patente di guida e complessivamente sono stati decurtati 20 punti. Nei prossimi week end saranno organizzati altri analoghi servizi, al fine di garantire sempre una maggiore sicurezza sulle strade e contrastare l’uso delle sostanze stupefacenti e dell’alcol alla guida dei veicoli.