Alessandra Amoroso diventerà mamma di Penelope, cancellato il suo concerto in Calabria

MILANO – Alessandra Amoroso annuncia che diventerà mamma per la prima volta, condividendo con il suo pubblico, attraverso i social, la gioia e l’emozione per l’arrivo di Penelope, che nascerà a settembre: “Un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me, si agita, saluta e saltella… e sta già meravigliosamente scombussolando le nostre vite!”. “Ti amiamo già Penny, non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia. Settembre è vicino”. Poche ore fa dunque, l’annuncio sui social e di conseguenza la cancellazione di alcune sue date già programmate tra cui il 18 agosto al Teatro al Castello di Roccella Jonica (Rc), unica tappa calabrese del tour, inserita nel cartellone dell’edizione del Roccella Summer Festival 2025.

Per coloro che hanno acquistato i biglietti per una di queste tre date sarà possibile chiedere il rimborso entro il 18 aprile 2025 rivolgendosi alle prevendite dove è stato effettuato l’acquisto.

Rimane invariato e confermato il resto della programmazione del Roccella Summer Festival: Anna (5 agosto), Jimmy Sax (7 agosto), Irama (9 agosto), Baustelle (12 agosto), Ghali (13 agosto), Fiorella Mannoia (16 agosto), Tony Boy (17 agosto), Alfa (20 agosto), Gianna Nannini (21 agosto), Francesco Renga (22 agosto), Fabri Fibra (23 agosto).