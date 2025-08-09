Eccessi e irresponsabilità: alcol a minori e a clienti già ubriachi, sospesa la licenza ad un locale

- Advertisement -

SOVERATO (CZ) – La Questura di Catanzaro ha emesso un provvedimento di sospensione della licenza per 10 giorni nei confronti di un locale sul frequentatissimo lungomare di Soverato. Il motivo è legato alla somministrazione di alcolici a due minorenni, finiti in ospedale con una grave intossicazione etilica. I fatti risalgono allo scorso 3 agosto quando i due ragazzi, sono stati ricoverati negli ospedali di Catanzaro e Soverato dopo aver bevuto ingenti quantità di alcol nel locale. L’episodio ha fatto scattare controlli più approfonditi da parte delle forze dell’ordine, che hanno accertato ulteriori violazioni.

Secondo quanto emerso, il locale era già stato segnalato in passato per aver agevolato la somministrazione di bevande alcoliche fuori dagli orari consentiti e per aver venduto e servito alcol a minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni. A questo si aggiunge la denuncia nei confronti del titolare per aver somministrato alcol a persone in evidente stato di ubriachezza, in violazione dell’art. 691 del Codice Penale. Oltre alla denuncia, sono state elevate sanzioni amministrative per la vendita di alcolici a minorenni e per il mancato rispetto degli orari di somministrazione imposti dalla legge.