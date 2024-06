Al via l’ottava edizione del Festival “Exit”, deviazioni in arte e musica

COSENZA – La Calabria si prepara ad accogliere l’ottava edizione del festival “EXIT: Deviazioni in Arte e Musica”, che invita a scoprire nuove vie di fuga, nuove prospettive, a vivere secondo ritmi e dimensioni differenti. Il festival itinerante si è consolidato come importante attrattore culturale e forte strumento di marketing territoriale, richiamando così turisti e investimenti, ma soprattutto continua a valorizzare la ricca eredità artistica della Calabria. Caratteristica di EXIT è, infatti, la contaminazione a forte impatto emozionale del territorio: strutturato come un contenitore di azioni artistico-culturali diversificate, predilige come scenari, per tutti gli eventi, gli straordinari beni architettonici e ambientali della Calabria, proprio per incentivarne la promozione.

Tre sezioni per un’esperienza unica

La prima, EXIT, è dedicata ai nomi noti della musica, danza e teatro a livello internazionale, ospitata in luoghi e ambienti prestigiosi; la seconda, EXIT & Friends, è un omaggio alle eccellenze locali, che mette in risalto talenti emergenti e opere inedite di attori, scrittori, musicisti, pittori, fotografi e illustratori; infine la terza, EXIT up to the mountains – si snoda in tantissime attività di promozione del territorio, in particolare dell’altopiano della Sila, attraverso performance multidisciplinari, incontri d’autore, mostre ed eventi enogastronomici, arricchiti da attività sportive come trekking, canoa e bike.

Programma estate 2024

L’inaugurazione del festival è un inizio potente e vede una collaborazione importante. Per la prima volta due festival, “Rassegna L’Altro Teatro – #RestartLiveFest” ed “EXIT: Deviazioni in Arte e Musica”, si uniscono per offrire alla città dei Bruzi una notte superlativa. Infatti, venerdì 28 giugno alle 21:30 in Piazza XV Marzo a Cosenza, Arena Rendano si aprirà con “Emozioni. La mia vita in canzone”, di e con Gianmarco Carroccia e Mogol.

Carroccia, con la sua voce emozionante – incredibilmente simile a quella di Lucio Battisti – e Mogol, promettono uno spettacolo che stupirà, in un viaggio che racconta la genesi delle più belle canzoni interpretate da Battisti.

Il secondo appuntamento di EXIT si terrà nel Castello Ducale di Corigliano-Rossano (Cs), venerdì 5 luglio alle 21:30, con il trombettista Nello Salza in “Omaggio ad Ennio Morricone”. Salza, che ha suonato per 250 colonne sonore del compianto Maestro, celebra proprio quelle musiche nello scenario dell’antico maniero, una scelta che regala

all’evento un’aura straordinaria. Sempre a Corigliano-Rossano, questa volta in località Schiavonea, sabato 13 luglio alle 21:30 al Palazzo delle Fiere – Quadrato Compagna, Luca Ward in “Il talento di essere tutti e nessuno”. Luca Ward è, nell’immaginario collettivo degli italiani, la voce di personaggi iconici di centinaia di film tra cui, solo per citarne alcuni, Pulp Fiction, Matrix e Il Gladiatore. A pieno titolo appartiene alla cultura pop del nostro Paese, e con la sua voce straordinaria e di fascino, regala un viaggio inaspettato nella sua incredibile e lunga carriera, anche attraverso il coinvolgimento diretto del pubblico. Una performance che promette di essere una delle punte di diamante del festival.

EXIT si sposterà poi a Palazzo Sersale di Cerisano (Cs) domenica 14 luglio alle 19:30 con “Tango Opera Ballet – Fuè una historia de un amor” . Anche questa volta, uno splendido palazzo storico sarà lo scenario perfetto per una serata appassionata dedicata al tango, e sarà facile cedere all’emozione di una danza senza tempo con la direzione artistica del Maestro Ciccio Aiello. Il festival proseguirà ancora nel Palazzo delle Fiere – Quadrato Compagna con altri quattro eventi.

Domenica 21 luglio alle 21:30, Giovanni Scifoni sarà “FRA. San Francesco super star del medioevo”. Nel suo spettacolo teatrale Scifoni riporta la figura storica di San Francesco d’Assisi in una relazione a tu per tu con la modernità combinando narrazione, musica e interazione diretta, in un lavoro di tale successo da registrare il sold out in tutti i teatri italiani.

Sarà poi la volta di Angelo Branduardi in concerto con “Confessioni di un malandrino”, sabato 27 luglio, alle 21:30. Con questo album e concerto, Branduardi continua a dimostrare la sua rara abilità nel legare poesia e musica, condividendo la sua arte in uno spettacolo imperdibile, così come lo sarà “The Dark Side of the Moon” dei Pink Floyd Legend, martedì 6 agosto alle 21:30. Il gruppo, riconosciuto come uno dei migliori tributi ai Pink Floyd a livello internazionale, presenta un’esperienza musicale fortissima che ripropone fedelmente l’intero album, uno dei più iconici della storia del rock.

Chiuderà il ciclo di EXIT al Palazzo delle Fiere, Cristiano De André con il suo #DeAndrè Best of Live Tour, domenica 11 agosto, alle 21:30. Cristiano porta sul palco il suo talento, onorando la memoria del padre e mantenendo viva la sua musica, che continua a toccare il cuore delle persone di tutte le generazioni, offrendo un’occasione irrinunciabile per vivere le emozioni e la poesia delle canzoni di Fabrizio De André.

EXIT continua nel suggestivo spazio dedicato ai concerti dell’Arena Saracena di Cirò Marina (Kr) mercoledì 21 agosto, alle 21:30. Qui Gianmarco Carroccia e Mogol tornano con “Emozioni. La mia vita in canzone”, promettendo un’altra serata di sicura emotività e coinvolgimento del pubblico, e consolidando il successo del loro spettacolo già acclamato ovunque. Per l’ultimo appuntamento del mese di agosto, il 23, a partire dalle 16:00 sarà protagonista la comunità di San Lorenzo Bellizzi (Cs), dove si terrà EXIT “Notti belle a Bellizzi”, una giornata di eventi artistici, musicali e di tradizione che celebra la bellezza e la cultura di un borgo dagli scenari mozzafiato, nel cuore del Pollino, a ridosso delle “Gole del Raganello”. Un luogo veramente magico, dove si può vivere ancora il prezioso dono della lentezza.

A settembre, si prosegue con EXIT & Friends e EXIT up to the mountains. Arte, natura e amicizia sono gli elementi che uniscono e che si materializzeranno in una serie di eventi che sorprenderà, chiudendo il festival EXIT con lo spirito che gli appartiene: la celebrazione della creatività locale e delle bellezze naturali della Calabria. Una risposta alla domanda di turismo lento e sostenibile.