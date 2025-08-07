HomeCalabria

Al Pronto soccorso di Catanzaro arriva il pulsante alert contro le aggressioni

Approvato il disciplinare per attuare il protocollo d'intesa per rafforzare la sicurezza negli ospedali, con interventi mirati a tutela dei medici e degli operatori socio-sanitari

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

CATANZARO – Il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal prefetto di Catanzaro Castrese De Rosa, ha approvato il disciplinare tecnico operativo relativo alla gestione delle chiamate di allarme in caso di aggressione provenienti dal Pronto Soccorso dell’Ospedale Pugliese-Ciaccio. Il documento, elaborato con l’obiettivo di garantire l’ottimale gestione di eventuali episodi di violenza che si dovessero verificare nei confronti di personale sanitario in servizio presso i Pronto Soccorso, garantendo il tempestivo intervento delle forze dell’ordine, prevede l’installazione di un sistema di alert automatico attivabile dagli operatori sanitari tramite un pulsante collocato in un punto della struttura noto unicamente agli operatori stessi e non accessibile all’utenza.

L’azionamento del pulsante alert

E’ previsto in caso di aggressione in corso verso personale sanitario o nei confronti di altre persone presenti nel medesimo contesto, ovvero in caso di altri atti di violenza o danneggiamento. Le direzioni ospedaliere coinvolte forniranno alla centrale unica risposta Nue 112 le informazioni necessarie a identificare i punti dove sono stati installati uno o più pulsanti di allarme aggressione e la centrale unica di risposta provvederà a inoltrare le mappe alla Questura e alle altre Forze dell’Ordine coinvolte nel progetto.

“L’approvazione del Disciplinare – ha dichiarato il Prefetto Castrese De Rosa – si inserisce a pieno titolo nel solco tracciato, lo scorso mese di giugno, da un protocollo d’intesa, sottoscritto in Prefettura, che ha previsto importanti iniziative volte a rafforzare la sicurezza negli ospedali, con interventi mirati a tutela dei medici e degli operatori socio-sanitari. Con questo documento vogliamo ora fattivamente implementare la capacità di risposta alle richieste di intervento, assicurando un’allerta rapida e un’attivazione immediata delle pattuglie, dando un segnale forte, rapido e concreto di vicinanza a chi ogni giorno è in prima linea per la salute dei cittadini”. Il disciplinare operativo approvato dà piena attuazione al protocollo d’intesa sottoscritto il 3 giugno scorso. 

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Regionali in Calabria ad ottobre? Le opposizioni non ci stanno: «Voto imposto. Piegate regole...

Calabria
REGGIO CALABRIA - Riflettori puntati sulle prossime elezioni regionali in Calabria. Le dimissioni di Roberto Occhiuto hanno scatenato un vero e proprio terremoto politico....

Sospetto botulino dopo un panino a Diamante: salgono a tre i ricoveri all’Annunziata, uno...

Area Urbana
COSENZA - E' salito a tre il numero dei ricoverati nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Cosenza per un'intossicazione alimentare, forse da botulino. Ai...

Ponte sullo Stretto, scatta la mobilitazione: “un furto annunciato, non un’opera pubblica”

Calabria
REGGIO CALABRIA - Il via libera del Cipess al progetto definitivo del Ponte sullo Stretto scatena una nuova ondata di proteste in Calabria e...

Finto maresciallo al telefono, ma la vittima non ci casca e avverte il 112:...

Provincia
APRIGLIANO (CS) - Nella giornata del 7 agosto, i Carabinieri della Stazione di Aprigliano e della Compagnia di Rogliano hanno identificato quattro giovani, originari...
Intitolazioni Stadio Marulla

Stadio “Marulla”, aggiornato l’elenco ufficiale delle intitolazioni. A Emanuele Giacoia la tribuna stampa

Sport
COSENZA - La giunta comunale di Cosenza, con apposta delibera ha aggiornato l’elenco delle intitolazioni degli spazi e dei settori dello Stadio Comunale “San...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria36896Area Urbana22183Provincia19701Italia7979Sport3836Tirreno2835Università1443
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

Calabria

Ponte sullo Stretto, scatta la mobilitazione: “un furto annunciato, non un’opera...

REGGIO CALABRIA - Il via libera del Cipess al progetto definitivo del Ponte sullo Stretto scatena una nuova ondata di proteste in Calabria e...
Padre Fedele corso mazzini
Area Urbana

Padre Fedele: Diocesi, Provincia Calabra dei Cappuccini e Casa S. Francesco...

COSENZA - "In un momento molto delicato per la salute di padre Fedele, la cui persona e la cui opera stanno a cuore a...
salvini villa san giovanni
Calabria

Salvini a Villa San Giovanni «mantenuta la promessa del Ponte». Su...

VILLA SAN GIOVANNI (RC) - All'indomani del via libera del Cipess per il Ponte sullo Stretto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei...
carabinieri melicucco rc
Calabria

Schiamazzi e inciviltà: nove ragazzi denunciati per disturbo alla quiete pubblica

MELICUCCO (RC) - I carabinieri hanno raccolto e verificato le numerose segnalazioni dei residenti che lamentavano rumori, schiamazzi e comportamenti incivili di gruppi di...
Calabria

“Il mare non può aspettare”, lanciata una petizione per salvaguardare il...

CATANZARO - Una petizione con centinaia di firme già raccolte è stata lanciata su Change.org per salvaguardare il tratto di mare del Golfo di...
Tirreno

Sangineto: intitolato alla memoria di Alessio Cataldo il campetto polifunziolale, ospiterà...

SANGINETO (CS) - In un clima di grande emozione, lunedì scorso si è svolta la cerimonia di intitolazione del Campo sportivo polifunzionale del centro...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA