Al maestro orafo Gerardo Sacco sarà conferito ‘Il Pitagora d’Oro’

CROTONE – Al maestro Gerardo Sacco sarà conferito “Il Pitagora d’Oro”, la massima onorificenza cittadina prevista dal regolamento comunale per la concessione delle civiche benemerenze. Lo ha deliberato la giunta comunale di Crotone, su proposta del sindaco Voce, con apposito provvedimento.

Il “Pitagora d’Oro” è la più alta onorificenza cittadina concessa dal comune di Crotone. Viene concessa ad organizzazioni, associazioni, enti o persone che con opere concrete nel campo delle scienze, della cultura, della comunicazione, delle arti, dell’industria, del lavoro o con iniziative di carattere sociale o filantropico abbiano esaltato il prestigio della città di Crotone in Italia e nel mondo. Riconoscimento che fino ad oggi, pur previsto dal Regolamento, non era stato ancora istituito ufficialmente.

La Giunta Comunale, con il provvedimento dello scorso 10 luglio, ha ufficialmente istituito il riconoscimento che sarà attribuito ogni anno secondo quanto previsto dal regolamento nel corso di una cerimonia pubblica che si terrà nella Sala Consiliare il 9 ottobre in occasione della festività patronale di S. Dionigi. Per il primo anno la scelta dell’amministrazione per il conferimento di questo alto riconoscimento è ricaduta sul maestro orafo Gerardo Sacco che nel 2023 raggiunge un importante traguardo professionale e di vita: 60 anni di attività. Nel corso della sua lunga carriera il maestro Sacco si è distinto per la sua creatività ed allo stesso tempo generosità e senso di appartenenza alla città ricevendo riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale portando la sua arte e il nome di Crotone in tutto il mondo. Il prossimo 9 ottobre si terrà la cerimonia ufficiale di conferimento.