HomeCalabria

Al GOM inaugurata l’area di radiologia del pronto soccorso. Il Commissario: «Cambiamento epocale»

Il nuovi macchinari completano l’area di diagnostica per immagini assicurando un’ottimizzazione delle risorse e delle procedure in grado di offrire un’assistenza tempestiva

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: 2 minuti
- Advertisement -

REGGIO CALABRIA – Il pronto soccorso del GOM, l’ospedale di Reggio Calabria amplia il proprio parco tecnologico dotandosi di apparecchiature che garantiranno una presa in carico ancor più efficace e sicura dei pazienti che presentano patologie tempo-dipendenti. Il nuovo Sistema radiologico telecomandato (RX) ed il macchinario per Tomografia Assiale Computerizzata (TAC) completano pertanto l’area di diagnostica per immagini del pronto soccorso assicurando un’ottimizzazione delle risorse e delle procedure in grado di offrire un’assistenza tempestiva, evitando eventuali rischi correlati al trasporto dei pazienti dal pronto soccorso al reparto di Radiologia e il conseguente allungamento dei tempi di diagnosi e refertazione.

“Il tassello che posiamo è davvero importante – ha affermato il Commissario del GOM – perché prosegue un percorso, già avviato dalla precedente gestione, che è quello di corredare finalmente il DEA (Dipartimento Emergenza-Urgenza e Accettazione, ndr.) di secondo livello di attrezzature di diagnostica per immagini in loco. Oggi completiamo finalmente l’area radiologica del pronto soccorso con l’inaugurazione del sistema radiologico telecomandato, collaudato nel mese di agosto, che si aggiunge alla TAC già operativa dalla fine di febbraio”.

A breve altri interventi: ecografie e nuove assunzioni

“Questo è davvero importante per i pazienti, ma anche per i professionisti sanitari perché non dobbiamo più trasferire il paziente in Radiologia per le indagini diagnostiche, con grande dispendio di tempo e risorse umane. – ha proseguito – Abbiamo tutta la piastra radiologica al P.S., a breve saremo anche in grado di effettuare le ecografie; questo permetterà ai nostri operatori di lavorare al meglio. In questa direzione vanno anche le procedure concorsuali, che si concluderanno a brevissimo, per l’assunzione di sette tecnici di radiologia, destinati al P.S., cui si aggiungono i tre medici specializzandi in medicina d’urgenza che prenderanno servizio il 29 settembre. Questi professionisti, giovani e motivati, che sanno già utilizzare tecniche ecografiche, daranno nuova linfa a tutta l’Unità Operativa”.

Il Commissario Straordinario ha spiegato come l’obiettivo del GOM sia quello di aumentare l’organico del pronto soccorso, punto critico di tutti gli ospedali: per fare un esempio, il GOM registra 68.000 accessi all’anno (gli stessi del “Gemelli” di Roma, avendo meno della metà dei posti letto a disposizione), il 55% dei quali sono “codici verdi” e quindi in parte inappropriati.

“Ma noi non ci arrendiamo – ha concluso la dott.ssa Frittelli – anzi, creeremo una nuova sala di accoglienza, anche grazie al lavoro dell’Ufficio Tecnico e al supporto del Comune di Reggio Calabria per le autorizzazioni concesse, che ringrazio pubblicamente. Questa inaugurazione è un grande segnale per utenti e professionisti”.

“Si tratta di un cambiamento epocale per il nostro ospedale. Dopo tanti anni abbiamo la Radiologia dentro i locali del P.S., esclusivamente dedicata alle urgenze. – ha detto il dottor Paolo Costantino – Come diceva il commissario, ciò porta numerosi vantaggi: riusciamo a prestare maggiore attenzione al paziente e a ridurre notevolmente i tempi di attesa per la diagnosi rendendo un servizio migliore. Con queste nuove apparecchiature il GOM cresce in termini di prestazioni rapide e sicure”.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Stazione di Paola treni

«Trenitalia vende biglietti per treni che non esistono». Il caso del regionale 5599 Paola-Cosenza

Area Urbana
COSENZA – Compri un biglietto online del treno Paola-Cosenza, arrivi in stazione e scopri che il convoglio che devi prendere non esiste. È quanto denuncia...
Colonnello Francesco Ferace

Cosenza, i Templari Federiciani ricordano il Generale Francesco Ferace nel giorno del suo compleanno

Area Urbana
COSENZA – Oggi Francesco Ferace avrebbe compiuto 66 anni. Nato il 20 settembre 1959, il Generale dei Carabinieri si è spento prematuramente tre anni...
Coni Campo Scuola Polio staffetta evento

“Un giro di pista per la Polio”, l’evento di solidarietà del Rotary Foundation al...

Area Urbana
COSENZA – La lotta per l'eradicazione della poliomielite nel mondo prosegue senza sosta e la Commissione Polio Plus del Rotary Club Mendicino Serre Cosentine...
Agata Mollica Presidente ordine dei medici e odontoiatri di Cosenza

AI nella sanità. Agata Mollica (Ordine dei Medici di Cosenza) «supporterà ma non sostituirà...

Area Urbana
COSENZA - L’Intelligenza Artificiale entra ufficialmente nella sanità italiana. Con l’approvazione in Senato della Legge Quadro sull’Intelligenza Artificiale, l’Italia definisce finalmente principi, finalità e...
Gualtieri

Tragedia a Cosenza: muore a 40 anni prima di un intervento di colecisti. Aperta...

Area Urbana
COSENZA – Dolore e costernazione a Cosenza per la morte di Guglielmo Gualtieri, 40 anni, deceduto poco prima di sottoporsi a un intervento di...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37400Area Urbana22516Provincia19914Italia8035Sport3876Tirreno2965Università1470
-->
F.B.
Altri Articoli di F.B.

Leggi ancora

Buoni Buoni Campagna Amica
Area Urbana

“Buoni Buoni” di Campagna Amica compie tre anni: si festeggia a...

COSENZA - La cucina sociale contadina "Buoni Buoni" del mercato coperto di Campagna Amica di Cosenza compie tre anni E festeggia questo importante traguardo...
Toscano sfida Occhiuto e Tridico
Calabria

‘Ndrangheta, poteri e apparati occulti, Toscano sfida Occhiuto e Tridico: «Confronto...

CATANZARO - Il candidato alla presidenza della Regione Calabria per Dsp, Francesco Toscano, sfida gli altri candidati, Occhiuto e Tridico "ad avere un confronto franco,...
Area Urbana

Cosenza, continuano i lavori di decoro urbano nel centro storico: ripulito...

COSENZA - Continuano i lavori di decoro urbano nel centro storico della città dei Bruzi. Ad essere ripulito anche il lungo fiume Norman Douglas,...
Annunziata donate sacche porta drenaggio stoffa
Area Urbana

All’Annunziata donate sacche porta drenaggio in stoffa: praticità, discrezione e dignità...

COSENZA - Sacche porta drenaggio realizzate in stoffa per accompagnare con discrezione, cura e dignità i primi giorni del post-operatorio. È il prezioso regalo...
Incendio Santa Domenica Talao
Tirreno

Paura a Santa Domenica Talao per un vasto incendio: fiamme minacciano...

SANTA DOMENICA TALAO (CS) - Un vasto incendio è divampato nelle scorse ore nel territorio di Santa Domenica Talao, ai piedi del centro abitato....
Giornata Nazionale SLA
Calabria

Giornata Nazionale SLA, anche in Calabria i monumenti oggi si illuminano...

REGGIO CALABRIA - La Calabria si unisce al resto dell'Italia per la XVIII Giornata Nazionale SLA che si celebra oggi, 18 settembre, illuminando di...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA