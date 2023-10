Aiuti alle imprese contro il caro energia: la Regione riapre i termini per presentare domanda

CATANZARO – La Regione Calabria ha deciso la riapertura dei termini per la presentazione delle domande relative all’avviso SAFE. I beneficiari potranno inserire le domande e i relativi allegati nella piattaforma dal giorno 10 ottobre 2023, dalle ore 10:00 e fino alle ore 16:00 del giorno 19 ottobre 2023. L’invio definitivo delle domande è fissato per il giorno 20 ottobre 2023 dalle ore 10:00 fino alle 16:00.

Per l’assessore regionale allo sviluppo economico e attrattori culturale Rosario Varì “La riapertura dei termini, invocata da più parti, costituisce un’ulteriore opportunità offerta dalla Regione alle Piccole e medie imprese che non hanno ancora presentato domanda per essere indennizzate del maggior costo sostenuto per il caro energia. Sostenere con misure concrete ed efficaci il settore produttivo è, per il Governo regionale, obiettivo prioritario”.

Chi può presentare domanda

Potranno presentare domanda tutti i soggetti interessati ed in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso pubblico approvato con Decreto dirigenziale n. 11611 del 9 agosto 2023.

Le imprese che hanno inviato la domanda entro il precedente termine scaduto il giorno 22 settembre 2023 potranno ripresentarla previa rinuncia alla precedente, da effettuarsi utilizzando il fac-simile reso disponibile sul sito Calabria Europa e da inviare a mezzo pec al seguente indirizzo safe.fincalabra@pec.it entro e non oltre il termine ultimo del giorno 9 ottobre 2023, ore 16.00.

Le domande dovranno essere compilate secondo le linee guida che saranno rese pubbliche sui siti di Calabria Europa http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/ e di Fincalabra SpA http://www.fincalabra.it/