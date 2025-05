Aiutarono il killer a fuggire e nascosero le prove: 7 indagati per l’omicidio Muzzupappa

- Advertisement -

VIBO VALENTIA – La Procura della Repubblica di Vibo Valentia ha notificato l’avviso di conclusione indagini a sette persone accusate di favoreggiamento nei confronti del collaboratore di giustizia Pasquale Megna in occasione dell’omicidio compiuto la sera del 26 novembre 2023 nel Bar Planet di Nicotera Marina ai danni di Giuseppe Muzzupappa. Decisive, ai fini dell’indagine, le dichiarazioni rese proprio dal collaboratore ai magistrati della Dda di Catanzaro, diretta da Salvatore Curcio, e della di Vibo guidata da Camillo Falvo.

I sette sono accusati di avere aiutato Megna, in alcuni casi negando di essere presenti al bar al momento dell’omicidio, un altro di avere smontato l’impianto di videosorveglianza del suo negozio, posto nelle vicinanze del luogo del delitto, per impedire l’acquisizione dei filmati. Altri ancora sono accusati di avere dato ospitalità a Megna dalla sera del delitto al momento in cui, il 9 gennaio del 2024, fu arrestato.