Air Transat collega la Calabria al Canada: da domani torna il volo diretto Lamezia-Toronto

- Advertisement -

LAMEZIA TERME – Una buona notizia per i viaggiatori calabresi e per l’intera comunità italo-canadese: Air Transat riprende da domani, giovedì 12 giugno, il volo diretto tra Lamezia Terme e Toronto, attivo ogni giovedì fino al 2 ottobre. Lo annuncia la compagnia aerea canadese. La tratta, che da oltre 30 anni collega senza scali la Calabria al Canada, resta l’unico volo no-stop operato dalla regione verso il continente nordamericano. Una vera e propria porta d’accesso transatlantica per chi viaggia per motivi familiari, di lavoro o di turismo, con una frequenza settimanale che si conferma punto di riferimento per i passeggeri del Sud Italia.

“I voli da Lamezia – commenta Tiziana Della Serra, Managing Director di Rephouse e responsabile vendite e marketing per Air Transat – rappresentano un servizio consolidato nel mercato italiano e continuano a offrire ai passeggeri una proposta competitiva e di qualità per raggiungere Toronto”.

Il collegamento sarà operato con aeromobili Airbus A330-300 o A330-200, entrambi progettati per garantire il massimo comfort sui voli a lungo raggio. Inclusi in ogni tariffa: bagaglio a mano e pasti a bordo, a testimonianza dell’attenzione della compagnia verso l’esperienza di viaggio dei passeggeri. I biglietti sono già disponibili nei GDS e prenotabili tramite agenzie e piattaforme di viaggio online.