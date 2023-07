Ai domiciliari per droga continuava a spacciare, finisce in carcere

VIBO VALENTIA – Deteneva droga pronta per lo spaccio mentre era ristretto agli arresti domiciliari. La Polizia di Vibo Valentia lo ha arrestato dopo un controllo. Pochi mesi prima l’uomo era finito in manette per detenzione di circa mezzo chilo di marijuana, destinata alla vendita sul territorio vibonese, e per questo era finito ai domiciliari. Ma la sua attività, secondo i poliziotti, non era cessata.

La perquisizione effettuata ha confermato i sospetti degli investigatori. Sono stati infatti rinvenuti 7 involucri in plastica trasparente, ben occultati sotto una tegola del tetto, su cui affaccia una finestra della sua abitazione per complessivi oltre 60 grammi di marijuana. All’uomo, segnalato per l’evidente violazione delle prescrizioni imposte dal regime degli arresti domiciliari, è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere.