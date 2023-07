Ai domiciliari aveva la droga in casa, denunciato dalla Polizia

VIBO VALENTIA – Nell’ambito dell’attività di monitoraggio della criminalità sul territorio per il contrasto alla criminalità diffusa e allo spaccio di droga, la Squadra mobile di Vibo Valentia, ha sottoposto a controllo un soggetto sospettato di essere dedito allo spaccio. L’uomo era sottoposto agli arresti domiciliari a seguito dell’arresto qualche mese fa, eseguito dalla stessa Squadra Mobile poiché trovato in possesso di mezzo chilo di marijuana.

All’esito di una perquisizione domiciliare effettuata nella sua abitazione, sono stati rinvenuti circa 60 grammi di marijuana. La droga era già divisa in dosi e pronta per la successiva vendita al minuto. L’uomo, all’esito degli accertamenti, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia. Nel corso di ulteriori servizi di pattugliamento del territorio da parte degli agenti della Squadra Mobile, due soggetti sono stati trovati in possesso di marijuana e segnalati per la detenzione ad uso personale alla Prefettura.