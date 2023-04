Agroalimentare, Staine incontra il sottosegretario d’Eramo e gli mostra le eccellenze cosentine

CATANZARO – Incontro questa mattina, nella sala oro della Cittadella regionale, tra l’assessore alle Politiche sociali e Trasporti Emma Staine e il sottosegretario al ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Luigi D’Eramo.

“Al sottosegretario – ha dichiarato l’assessore Staine – abbiamo presentato alcune eccellenze del settore agroalimentare, prodotte da aziende che risiedono sul territorio della provincia di Cosenza, in particolare in Sila. Nella nostra visione politica c’è la tutela delle produzioni locali perché il legame con il territorio è di primaria importanza, ma anche proteggere la salute dei consumatori, che hanno il diritto a prodotti di qualità tipici della dieta mediterranea e non a cibi sintetici. Il nostro obiettivo è quello di valorizzare l’autenticità, la tradizione identitaria, la sostenibilità delle eccellenze gastronomiche, alimentari e rurali di ogni singola area della regione”.

All’incontro erano presenti anche il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso per i saluti istituzionali e il presidente di Confagricoltura Giovani Mario Morelli, il quale ha esposto al sottosegretario criticità e peculiarità del settore agricolo territoriale.