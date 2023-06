Agricoltura: Psr, la Calabria fra le regioni più virtuose nella spesa

CATANZARO – Un risultato che fa ben sperare e che, per una volta, inverte quel paradigma che vuole la Calabria sempre agli ultimi posti nelle graduatorie. Sono decisamente lusinghieri i dati che vengono fuori dal Comitato di sorveglianza del PSR, svoltosi alla cittadella regionale di Catanzaro. La Calabria, come detto, è risultata una delle migliori regioni in termini di spesa.

I servizi della Commissione Europea hanno evidenziato le performance del programma in termini sia di avanzamento procedurale sia di spesa realizzata. Nello specifico, è stato specificato che la dotazione finanziaria del Piano di sviluppo rurale, comprensiva delle risorse aggiuntive NextGenerationEU (Ngeu), ammonta a euro 1.453.895.581. Al 31 maggio 2023 gli impegni giuridicamente vincolanti ammontano a euro 1.380.034.070, circa il 95% della dotazione finanziaria.

La spesa realizzata al 31 maggio rappresenta il 75,4% della dotazione finanziaria ordinaria; anche l’avanzamento della spesa a valere sulle risorse Ngeu (introdotte da giugno 2021) presenta dei buoni risultati attestandosi al 50%. Particolarmente positivi, sia in termini procedurali che di spesa realizzata, i dati riferiti alle misure con finalità agro climatiche e ambientali (misure a superficie).

Le misure 10 “pagamenti agro-climatico ambientali”, 11 “agricoltura biologica”, 13 “indennità compensativa” e 14 “benessere animale”, che assorbono il 47,5% della dotazione finanziaria del programma, hanno già raggiunto incidenze uguali o prossime al 100% sia per gli impegni giuridicamente vincolanti sia per la spesa erogata al 31/05/2023. I dati presentati, superiori alla media dei 21 Psr italiani, posizionano la Regione tra le più efficienti, con l’obiettivo di spesa 2023 (N+3) già raggiunto da tempo.

Per quanto riguarda le risorse Feasr è già stato raggiunto l’obiettivo di spesa relativo all’anno 2023; per l’anno 2024 siamo a una percentuale di avanzamento della spesa pari al 15,6 %. Relativamente alle risorse Ngeu, l’obiettivo di spesa relativo all’anno 2024 è già stato raggiunto e rispetto all’anno 2025 si attesta già al 28,8%.