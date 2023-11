Agricoltura: Calabria e America Latina guardano insieme verso il futuro

REGGIO CALABRIA – “Territori in Sinergia: Innovazione e Tradizione Agricola dalla Calabria all’America Latina”; è il tema dell’incontro promosso dalla consigliera regionale e presidente della VI Commissione Agricoltura e foreste, Consorzi di bonifica, Turismo, Commercio, Risorse Naturali, Sport e Politiche giovanili, Katya Gentile, che si è svolto presso la sala “Antonio Acri” del Consiglio regionale della Calabria.

Un incontro organizzato da Smart City Instruments, con il patrocinio dell’Organizzazione Internazionale Italo-Latina Americana (IILA) del Consiglio regionale della Calabria, del Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale (DIMEG) dell’Università della Calabria e con la partecipazione dell’Arssac Calabria.

Una tavola rotonda che ha visto interagire esperienze e realtà innovative pubblico-private del settore agricolo calabrese con quelle di alcuni stagisti provenienti dall’America Latina, rappresentanti di Uruguay, Panama, Ecuador, Colombia e Cuba, che hanno raccontato le esperienze virtuose dei loro rispettivi Paesi. Gli stagisti si trovano in Calabria per un tirocinio formativo, grazie ad un accordo tra Smart City Instruments spin-off dell’Università della Calabria e IILA nell’ambito del progetto Habilitas.

Numerosi e importanti sono stati i temi affrontati nel corso della giornata, secondo la moderna interpretazione di multifunzionalità del comparto agricolo e di continuità tra tradizione e innovazione, contesti urbani, periurbani e rurali. La tavola rotonda si è aperta con il messaggio di saluto del Presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso che, impossibilitato ad intervenire per impegni istituzionali sopraggiunti, ha rimarcato l’importanza strategica istituzionale che va riconosciuta all’IILA per la conoscenza e la promozione di iniziative congiunte nell’ambito della cooperazione internazionale con l’America Latina chiosando “Assicuro fin da ora la disponibilità all’ascolto e alla collaborazione del Consiglio regionale che mi pregio di rappresentare”.

Sono seguiti gli interventi del commissario dell’Arssac, Fulvia Caligiuri, che per obiettivi e finalità di orientamento nel settore agricolo potrà giocare un ruolo fondamentale anche attraverso l’attività dei suoi centri sperimentali dimostrativi, e quello di Josè Luis Rhi-Sausi, coordinatore del Foro Pymes e Segretario socio economico dell’ Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana, il quale ha definito il confronto molto al di sopra delle aspettative, ricco di contenuti e soprattutto di prospettive. Da questo primo dibattito – ha proseguito Rhi-Sausi –sono numerosi gli spunti emersi, specie possibili future collaborazioni”.

Dopo le relazioni italo-latino-americane, l’intervento conclusivo la presidente della VI Commissione Katya Gentile. “Un’esperienza – ha spiegato la consigliera regionale – maturata per caso in seguito ad un interessante incontro con il professore Alfredo Sguglio della Smart City Insturments dal quale è nata questa importante iniziativa, ricca di contenuti di valore. Il workshop, grazie anche alla presenza ed al contributo prezioso di Josè Luis Rhi-Sausi, è stato una proficua occasione di confronto nell’ottica di possibili collaborazioni e sinergie internazionali che possono e devono rappresentare una grande opportunità per la nostra Regione.

Una cooperazione con i Paesi dell’America Latina potrà consentire lo scambio reciproco di conoscenze e l’integrazione di competenze, buone pratiche e nuove tecnologie applicate all’agricoltura, la creazione di nuovi mercati, opportunità di sviluppo per le piccole e medie imprese e nuove occasioni per i giovani calabresi che hanno intenzione di avviare una attività imprenditoriale in questo settore, e non solo. Speriamo che nel prossimo futuro l’IILA possa considerare la Calabria tra le sedi papabili per il Foro Pymes o per altre importanti iniziative di carattere internazionale”.