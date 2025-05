Agli arresti domiciliari per violenze e maltrattamenti, carabinieri lo sorprendono fuori casa

- Advertisement -

CIRO’ MARINA (KR) – I carabinieri hanno arrestato a Cirò Marina un uomo di 49 anni, in flagranza del reato di evasione. L’uomo era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, dopo essere stato accusato di maltrattamenti in famiglia. La moglie, a settembre dello scorso anno, era stata costretta a barricarsi in una stanza dell’abitazione per sottrarsi all’ennesimo tentativo di aggressione da parte del marito.

E dopo aver trovato il coraggio di denunciarlo, aveva fatto emergere un quadro fatto di violenze fisiche e psicologiche che andavano avanti da tempo. Nonostante la misura restrittiva fosse ancora attiva, nella giornata di domenica il 49enne ha lasciato l’abitazione, provocando l’allarme del sistema di controllo elettronico, che ha immediatamente segnalato l’anomalia alla Centrale Operativa dei carabinieri.