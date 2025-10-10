HomeCalabria

Agguato per un regolamento di conti, arrestati tre giovani: l’accusa è di tentato omicidio con metodo mafioso

Accusati di aver esploso tre colpi di fucile contro Massimiliano Sinisi, 52 anni, che ha perso una gamba dopo l’agguato a luglio 2024. Un regolamento di conti con metodo mafioso

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

REGGIO CALABRIA – Dopo oltre un anno dalla sparatoria, avvenuta la notte del 15 luglio 2024 in via Pio XI, la Squadra mobile ha arrestato i tre presunti responsabili. L’agguato sarebbe scattato per un regolamento dei conti nei confronti di Massimiliano Sinisi, reggino di 52 anni. I tre, Paolo Labate di 20 anni, Filippo Labate di 19 e Umberto Rogolino di 23 anni, sono accusati in concorso di tentato omicidio con l’aggravante del metodo mafioso. L’accusa è di aver agito «in modo non equivoco a cagionare la morte di Massimiliano Sinisi, esplodendo tre colpi di fucile in direzione dello stesso e colpendolo alla gamba destra e all’addome».

La vittima ridotta in fin di vita, venne colpita da tre fucilate all’addome e alla gamba destra, poi amputata. Il tutto, secondo quanto emerso dalle indagini, dopo una lite legata all’incendio di un’auto parcheggiata nei pressi dell’abitazione dei fratelli Labate.

I tre reggini sono finiti carcere. Secondo la ricostruzione della Procura, coordinata dalla DDA, dopo una prima violenta aggressione a Sinisi con una mazza da baseball, si sarebbero recati a Pellaro per recuperare un fucile. Attorno alle 2:20 di notte, all’arrivo dell’uomo nei pressi di casa, lo avrebbero atteso e ferito. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza, le intercettazioni, le testimonianze oculari e gli accertamenti scientifici hanno permesso di ricostruire nel dettaglio la dinamica e di individuare con chiarezza ruoli e responsabilità.

Per la Procura, l’agguato non fu solo una vendetta personale, ma un’azione mirata a riaffermare il controllo del territorio, facendo riferimento alla “notoria capacità criminale” della ’ndrina Barreca della zona sud della città. Nell’ordinanza firmata dal GIP Francesca Mesto si evidenzia il grave quadro indiziario e il rischio concreto di reiterazione del reato: per questo i tre sono stati posti in custodia cautelare in carcere. Durante l’interrogatorio di garanzia, i tre indagati – assistiti dai loro avvocati – si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Incidente sull’A2 a Castrovillari: investito un cantoniere dell’Anas, trasportato in ospedale

Provincia
CASTROVILLARI (CS) - Un incidente stradale si è verificato questa mattina in direzione sud, sulla A2 "Autostrada del Mediterraneo" all'altezza di Castrovillari, in provincia...
Pronto-soccorso-opedale-Cosenza-notte (1)

Auto travolge un 70enne: ferito gravemente, è stato trasportato in elisoccorso a Cosenza

Ionio
CORIGLIANO ROSSANO (CS) - Grave incidente nella tarda serata di ieri, nell'area urbana di Corigliano, dove un uomo di 70 anni, è stato investito...
carabinieri San Pietro di Caridà

Scoperta una maxi piantagione di marijuana tra i boschi: quattro persone arrestate

Calabria
SAN PIETRO DI CARIDA' (RC) - Una vasta piantagione di marijuana è stata scoperta e distrutta dai carabinieri in una zona impervia del territorio...
Sila d’Autunno

San Giovanni in Fiore, ritorna “Sila d’Autunno”: due giorni dedicati a biodiversità agricola e...

Provincia
SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) - Torna a San Giovanni in Fiore "Sila d’Autunno", la manifestazione dedicata alla biodiversità agricola, all’agroecologia e alla valorizzazione...
San-Fili-paese.

San Fili, riparte la rassegna “Tutti a teatro – Viaggio nei generi teatrali”: spettacoli...

Provincia
SAN FILI (CS) - Riprendono da questa sera gli appuntamenti della rassegna “Tutti a teatro – Viaggio nei generi teatrali” del teatro “Francesco Gambaro”...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37625Area Urbana22713Provincia19992Italia8067Sport3895Tirreno2991Università1487
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

Provincia

Incidente sull’A2 a Castrovillari: investito un cantoniere dell’Anas, trasportato in ospedale

CASTROVILLARI (CS) - Un incidente stradale si è verificato questa mattina in direzione sud, sulla A2 "Autostrada del Mediterraneo" all'altezza di Castrovillari, in provincia...
Pronto-soccorso-opedale-Cosenza-notte (1)
Ionio

Auto travolge un 70enne: ferito gravemente, è stato trasportato in elisoccorso...

CORIGLIANO ROSSANO (CS) - Grave incidente nella tarda serata di ieri, nell'area urbana di Corigliano, dove un uomo di 70 anni, è stato investito...
carabinieri San Pietro di Caridà
Calabria

Scoperta una maxi piantagione di marijuana tra i boschi: quattro persone...

SAN PIETRO DI CARIDA' (RC) - Una vasta piantagione di marijuana è stata scoperta e distrutta dai carabinieri in una zona impervia del territorio...
Calabria

Shock a Reggio Calabria, giovane madre arrestata: avrebbe ucciso tre figli...

REGGIO CALABRIA – Una giovane donna è stata arrestata questa mattina dalla Squadra mobile di Reggio Calabria con l’accusa di aver ucciso due figli...
Carabinieri lavoro blitz cantieri edili
Calabria

Blitz nei cantieri: scattano sospensioni e sanzioni per oltre 16mila euro

CATANZARO – Controlli nei cantieri edili tra Girifalco e Amaroni, nel Catanzarese, dove i carabinieri di Girifalco, insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro (N.I.L.)...
antonio lorenzo pitaro pianista
Area Urbana

Il giovane pianista cosentino Pitaro vince il concorso internazionale “Città di...

COSENZA – Un altro importante riconoscimento per il talento del giovane pianista cosentino Antonio Lorenzo Pitaro, 16 anni, che il 4 ottobre scorso ha...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA