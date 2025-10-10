Agguato per un regolamento di conti, arrestati tre giovani: l’accusa è di tentato omicidio con metodo mafioso

- Advertisement -

REGGIO CALABRIA – Dopo oltre un anno dalla sparatoria, avvenuta la notte del 15 luglio 2024 in via Pio XI, la Squadra mobile ha arrestato i tre presunti responsabili. L’agguato sarebbe scattato per un regolamento dei conti nei confronti di Massimiliano Sinisi, reggino di 52 anni. I tre, Paolo Labate di 20 anni, Filippo Labate di 19 e Umberto Rogolino di 23 anni, sono accusati in concorso di tentato omicidio con l’aggravante del metodo mafioso. L’accusa è di aver agito «in modo non equivoco a cagionare la morte di Massimiliano Sinisi, esplodendo tre colpi di fucile in direzione dello stesso e colpendolo alla gamba destra e all’addome».

La vittima ridotta in fin di vita, venne colpita da tre fucilate all’addome e alla gamba destra, poi amputata. Il tutto, secondo quanto emerso dalle indagini, dopo una lite legata all’incendio di un’auto parcheggiata nei pressi dell’abitazione dei fratelli Labate.

I tre reggini sono finiti carcere. Secondo la ricostruzione della Procura, coordinata dalla DDA, dopo una prima violenta aggressione a Sinisi con una mazza da baseball, si sarebbero recati a Pellaro per recuperare un fucile. Attorno alle 2:20 di notte, all’arrivo dell’uomo nei pressi di casa, lo avrebbero atteso e ferito. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza, le intercettazioni, le testimonianze oculari e gli accertamenti scientifici hanno permesso di ricostruire nel dettaglio la dinamica e di individuare con chiarezza ruoli e responsabilità.

Per la Procura, l’agguato non fu solo una vendetta personale, ma un’azione mirata a riaffermare il controllo del territorio, facendo riferimento alla “notoria capacità criminale” della ’ndrina Barreca della zona sud della città. Nell’ordinanza firmata dal GIP Francesca Mesto si evidenzia il grave quadro indiziario e il rischio concreto di reiterazione del reato: per questo i tre sono stati posti in custodia cautelare in carcere. Durante l’interrogatorio di garanzia, i tre indagati – assistiti dai loro avvocati – si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.