Agguato armato in pieno giorno: uomo apre il fuoco, la vittima schiva il proiettile

- Advertisement -

SCILLA (RC) – Nel cuore del centro storico di Scilla, ieri pomeriggio si è vissuto un episodio che ha gettato panico tra cittadini e turisti. Nel primo pomeriggio, tra le vie affollate di residenti, turisti e bagnanti, si è verificata una sparatoria che, fortunatamente, non ha causato feriti: l’uomo preso di mira è infatti riuscito a evitare il proiettile.

Secondo una prima ricostruzione, per ragioni ancora al vaglio degli inquirenti, un uomo si sarebbe avvicinato armato alla scalinata che collega piazza San Rocco al castello Ruffo. Poco distante, affacciato al balcone della sua abitazione, si trovava un altro uomo di 70 anni che sarebbe stata il suo obiettivo. Giunto a pochi metri di distanza, l’aggressore avrebbe estratto una pistola e sparato un colpo, tra lo shock e la paura dei numerosi passanti che hanno assistito alla scena.

La persona finita nel mirino del tiratore è riuscita ad evitare il colpo, uscendo illesa. L’aggressore, invece, si è dato alla fuga approfittando della folla di turisti e residenti che affollavano quell’area conosciuta per il panorama e i monumenti ma è stato rintracciato e arrestato subito dopo dai carabinieri. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri, un’ambulanza e la Scientifica. Dai primi riscontri è emerso che i due coinvolti nell’episodio avevano già un legame.