Aggressioni e stalking, divieto di avvicinamento alla ex: applicato a 50enne il braccialetto

CROTONE – Avrebbe aggredito la compagna costringendola a recarsi in ospedale dopo averla obbligata sin dall’inizio della loro relazione, a non frequentare gli amici, offendendola, insultandola, mostrandosi sempre molto geloso. Ad un cinquantenne di Crotone gli agenti della Squadra mobile hanno notificato un di divieto di avvicinamento, con applicazione del braccialetto elettronico, emesso dal gip di Crotone su richiesta della Procura. L’uomo è indagato per maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e lesioni personali.

Il provvedimento cautelare è stato emesso a seguito della denuncia presentata dalla donna e sulla scorta degli approfondimenti investigativi condotti dai poliziotti. Il cinquantenne, secondo quanto emerso, avrebbe anche minacciato di compiere atti intimidatori nei confronti degli amici della compagna se questa non avesse smesso di frequentarli. Le dichiarazioni della donna sono state riscontrate attraverso elementi obiettivi e testimonianze di soggetti informati sui fatti.