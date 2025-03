- Advertisement -

CATANZARO – In arrivo 22 milioni per tutelare le produzioni agricole e gli allevamenti dai danni derivanti dalle aggressioni della fauna selvatica e dalle avversità atmosferiche. È stata approvata – ed è disponibile sul sito istituzionale e sul sito www.calabriapsr.it – la graduatoria provvisoria relativa all’avviso pubblico per gli interventi finalizzati alla protezione delle colture agricole e degli allevamenti stabulati.

Al termine della fase di valutazione, sono risultate essere 383 le aziende ammesse a finanziamento e che potranno ora realizzare opere a difesa delle colture agricole e degli allevamenti stabulati dalle scorribande della fauna selvatica, in primis cinghiali e lupi, oltre che dalle conseguenze delle sempre più improvvise e violente ondate di maltempo.

“L’approvazione della graduatoria – spiega l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo – segna un passo importante per la nostra agricoltura e il settore zootecnico, dal momento che viene assicurato un supporto agli allevatori e alle aziende agricole, affinché possano investire nella sicurezza e nella sostenibilità, elementi cruciali per il futuro del nostro comparto. Siamo soddisfatti dell’interesse che l’iniziativa ha suscitato: continueremo a monitorare l’evoluzione dei progetti per garantire che le risorse vengano utilizzate in maniera efficace”. Nello specifico, attraverso le risorse stanziate, saranno garantiti interventi di protezione di arboreti da frutto, colture ortive da pieno campo, vigneti, uliveti, seminativi o, ancora, di allevamenti stabulati. Sarà inoltre possibile procedere, ad esempio, all’acquisto e installazione di sistemi frangivento in rete o vivo, reti antigrandine, reti ombreggianti, recinzioni perimetrali, recinzioni perimetrali con protezioni elettriche a bassa intensità e, per gli allevamenti stabulati, recinzioni con cordoli interrati in cemento o pali.