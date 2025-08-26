HomeCalabria

Aggressioni con lamette e lancio di olio bollente nel carcere di Vibo Valentia, 5 agenti feriti

Preoccupazione e rammarico per l’ennesima situazione di disordine da parte del coordinamento provinciale di Libera Vibo Valentia che denuncia l'accaduto. Un grido di allarme che richiede il potenziamento degli organici ed un carcere che rieduchi

VIBO VALENTIA – Ancora disordini nella casa circondariale di Vibo Valentia, presso la  sezione destinata ai detenuti problematici. Aggressioni da parte dei detenuti nei confronti del personale della Polizia penitenziaria con lamette e oggetti contundenti, oltre al lancio di olio bollente. Cinque in tutto gli agenti rimasti feriti. È quanto denuncia il coordinamento provinciale di Libera Vibo Valentia che esprime preoccupazione e rammarico per l’ennesima situazione di disordine.

Agli agenti il coordinamento esprime “gratitudine per il delicato lavoro che sono chiamati a svolgere” e augura loro “una pronta guarigione”. Il loro intervento tempestivo, precisa Libera, “ha permesso di sedare la rivolta, circoscrivere i danni e di mettere in sicurezza gli altri detenuti. Purtroppo, sappiamo bene che l’accaduto verificatosi nei giorni scorsi non è, purtroppo, un caso isolato. Infatti, quotidianamente uomini e donne della polizia penitenziaria, in sinergia con educatori e psicologi, sono costretti a gestire una complessità sempre in movimento tra mille difficoltà strutturali e con gravi carenze di organico”.

Aggressioni in carcere, i punti dell’agenda politica di Libera

“Come denunciato dal sindacato di polizia penitenziaria, i 190 agenti in servizio presso l’istituto sono ben al di sotto dei 288 previsti dallo stesso Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. – chiarisce Libera – Pertanto, ci uniamo al grido di allarme del sindacato, ribandendo la necessità urgente di potenziare gli organici e garantire la piena titolarità delle figure dirigenziali, al fine di tutelare l’incolumità del personale operante e degli stessi detenuti in modo da assicurare continuità ed efficacia al servizio”.

“Non è un caso, che uno dei dodici punti della nuova agenda politica di Libera pone al centro della discussione proprio la situazione carceraria, promuovendo l’idea di un carcere che rieduchi e sia inclusivo; investimenti e risorse per costruire luoghi che dovrebbero garantire non solo l’espiazione della pena e la responsabilità individuale, ma anche e soprattutto una forza trasformativa e rigenerante, volta a restituire alla società persone consapevoli e capaci di compiere scelte responsabili” spiega il coordimento.

“Serve una sinergia tra il ‘dentro’ e il ‘fuori’ per rendere effettivo il disposto costituzionale previsto dall’art. 27 cost. Sappiamo bene che il carcere deve essere luogo di speranza e cambiamento non di marginalizzazione e marginalità. Il carcere dotato degli strumenti per ri-educare partecipa ad abbassare la media annua della recidiva degli autori di reato. -conclude Libera –  La crisi attuale impone dunque un impegno concreto e condiviso, affinché le carceri possano essere luoghi di legalità, sicurezza e umanità, in linea con i principi fondamentali della nostra democrazia”.

