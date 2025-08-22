HomeCalabria

Aggressione shock in mare: militari della Capitaneria feriti da due uomini su moto d’acqua

Un normale controllo in mare si è trasformato in un episodio di violenza a Vibo Marina per due militari: sull’accaduto è intervenuta l’Unione sindacale italiana Marina (Usim)

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

VIBO VALENTIA – Un normale controllo in mare si è trasformato in un episodio di violenza a Vibo Marina. Due militari della Capitaneria di porto – Guardia costiera, giovedì scorso, sono stati assaliti da due uomini a bordo di una moto d’acqua.

Gli aggressori, poi identificati come persone già note alle forze dell’ordine per precedenti penali, sono stati fermati e posti a disposizione dell’autorità giudiziaria. I due militari, invece, hanno riportato ferite tali da richiedere il trasferimento all’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia, dove sono stati sottoposti a controlli medici e alle cure necessarie.

Sull’accaduto è intervenuta l’Unione sindacale italiana Marina (Usim), che in un comunicato ha espresso vicinanza ai colleghi coinvolti: «Rivolgiamo loro i nostri auguri di pronta guarigione. È intollerabile – si legge nella nota – che chi svolge il proprio lavoro al servizio della collettività venga esposto a simili atti di violenza. La sicurezza sul posto di lavoro è un diritto che deve essere sempre tutelato».

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Hashis Carabinieri

In casa gli trovano 720 grammi di hashish “Zombie Kush”. Arrestato presunto pusher

Calabria
LAMEZIA TERME (CZ) - I carabinieri di Lamezia Terme hanno tratto in arresto un 23enne di origine marocchina, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti...
10elotto

Lotto e 10eLotto, super vincite in Calabria: la più grossa con una puntata da...

Calabria
La Calabria protagonista dell’estrazione di ieri sera, giovedì 21 agosto, del Lotto e del 10eLotto, con vincite complessive – segnala Agimeg – per oltre 80.000 euro. Praia a Mare, la...

Weekend di rientri dalle vacanze: traffico da controesodo sulla 106, sulla statale 18 e...

Calabria
COSENZA - Un weekend segnato dalla fine delle vacanze: molti italiani tornano a casa per la ripresa delle attività lavorative. A partire dal 25 luglio,...
cardellini-in-gabbia

Blitz anti-bracconaggio: cardellini feriti, reti illegali e coltello in auto. Scatta la denuncia

Calabria
VILLA SAN GIOVANNI (RC) - Un controllo dei Carabinieri ha portato alla scoperta di un vero e proprio deposito per l’uccellagione a Villa San...
Luche

Luchè chiude il Tirreno Festival con un sold out: kermesse da record, la più...

Tirreno
Un estate di successi per il Tirreno Festival - da Brunori a Gigi D'Agostino, Umberto Tozzi, Fiorella Mannoia e Sal Da Vinci - con...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37062Area Urbana22269Provincia19770Italia8000Sport3847Tirreno2898Università1450
-->
S.M.
Altri Articoli di S.M.

Leggi ancora

10elotto
Calabria

Lotto e 10eLotto, super vincite in Calabria: la più grossa con...

La Calabria protagonista dell’estrazione di ieri sera, giovedì 21 agosto, del Lotto e del 10eLotto, con vincite complessive – segnala Agimeg – per oltre 80.000 euro. Praia a Mare, la...
Calabria

Weekend di rientri dalle vacanze: traffico da controesodo sulla 106, sulla...

COSENZA - Un weekend segnato dalla fine delle vacanze: molti italiani tornano a casa per la ripresa delle attività lavorative. A partire dal 25 luglio,...
cardellini-in-gabbia
Calabria

Blitz anti-bracconaggio: cardellini feriti, reti illegali e coltello in auto. Scatta...

VILLA SAN GIOVANNI (RC) - Un controllo dei Carabinieri ha portato alla scoperta di un vero e proprio deposito per l’uccellagione a Villa San...
Luche
Tirreno

Luchè chiude il Tirreno Festival con un sold out: kermesse da...

Un estate di successi per il Tirreno Festival - da Brunori a Gigi D'Agostino, Umberto Tozzi, Fiorella Mannoia e Sal Da Vinci - con...
Calabria

Soprusi, botte e violenze sessuali: dopo 19 anni di silenzio denuncia...

POLISTENA (RC) - Un incubo lungo quasi vent’anni. Un vortice di soprusi, botte, umiliazioni e violenze sessuali, consumato tra le mura domestiche e taciuto...
soccorso-alpino-pollino
Provincia

Dramma sfiorato sul Pollino: mamma e figlia di 9 anni trovate...

COSENZA - Alle 18:00 di ieri, 21 agosto, la stazione Pollino del Soccorso Alpino Speleologico calabrese è stata allertata dalla centrale operativa per una...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA