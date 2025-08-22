Aggressione shock in mare: militari della Capitaneria feriti da due uomini su moto d’acqua

- Advertisement -

VIBO VALENTIA – Un normale controllo in mare si è trasformato in un episodio di violenza a Vibo Marina. Due militari della Capitaneria di porto – Guardia costiera, giovedì scorso, sono stati assaliti da due uomini a bordo di una moto d’acqua.

Gli aggressori, poi identificati come persone già note alle forze dell’ordine per precedenti penali, sono stati fermati e posti a disposizione dell’autorità giudiziaria. I due militari, invece, hanno riportato ferite tali da richiedere il trasferimento all’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia, dove sono stati sottoposti a controlli medici e alle cure necessarie.

Sull’accaduto è intervenuta l’Unione sindacale italiana Marina (Usim), che in un comunicato ha espresso vicinanza ai colleghi coinvolti: «Rivolgiamo loro i nostri auguri di pronta guarigione. È intollerabile – si legge nella nota – che chi svolge il proprio lavoro al servizio della collettività venga esposto a simili atti di violenza. La sicurezza sul posto di lavoro è un diritto che deve essere sempre tutelato».